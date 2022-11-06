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الاستخبارات تقتل ما يسمى بـ”أمير قاطع بادوش”

الاستخبارات تقتل ما يسمى بـ

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، قتل ما يسمى بـ”أمير قاطع بادوش” ومفرزته الإرهابية والعثور على أحزمة ناسفة واسلحة في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان: أنه”بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، وبجهد استخباري مميز، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة وقوة من قيادة عمليات نينوى ، من تحديد احد الاوكار الإرهابية التابعة لما يسمى قاطع جبال بادوش ضمن محافظة نينوى”.

وأضافت أنه”تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات ومداهمة الوكر وهو عبارة عن نفق بطول ١٥ متراً بعد ان تم اغلاق جميع منافذة الخمسة واثناء المداهمة تم الاشتباك مع عناصر عصابات داعش المتواجدين داخل الوكر وقتل الإرهابي ما يسمى أمر قاطع بادوش ( ع. ح. ع) ومفرزته الإرهابية المكونة من عنصرين ، كما عثرت على احزمة ناسفة واسلحة خفيفة”.

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