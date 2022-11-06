الدفاع النيابية تناقش مشروع قانون خدمة العلم

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة مشروع قانون خدمة العلم.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحسب بيان للدائرة الاعلامية “قراءة مشروع القانون ومناقشتة بشكلا مستفيض، واوصت اللجنة خلال الاجتماع بالمضي لقراءة مشروع القانون خلال جلسة مجلس النواب اليوم قراءة أولى”.

وقررت اللجنة “عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات العسكرية المعنية للإطلاع على جاهزيتها إذ ما تم التصويت على القانون، فضلا عن الاستماع الى الملاحظات والآراء لكي يتم بحثها داخل اللجنة ومن ثم تضمينها للخروج بصيغة نهائية رصينة للقانون”.

واوصت اللجنة بأن “يستمع اعضاء اللجنة الى اراء المواطنين من جميع المحافظات العراقية التي يمثلها الاعضاء بمسودة مشروع القانون كونه يمس الجيل الحالي والأجيال القادمة والأخذ بنظر الاعتبار ارائهم ومقترحاتهم لكي يتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة”.

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