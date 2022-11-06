السفير المصري في اليونان يكشف مستجدات إنقاذ ضحايا مركب المهاجرين

تواصل السلطات اليونانية جهود الانقاذ لانتشال ضحايا غرق مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين، أمام السواحل اليونانية.

ووفقا للسفارة المصرية في أثينا “حتى السبت تم العثور على 38 شخصا، 12 منهم على قيد الحياة بينهم 7 مصريين و5 من جنسيات أخرى، كما تم انتشال 26 جثمانا ولا يزال هناك 30 شخصا في عداد المفقودين”.

وقال السفير المصري في اليونان عمر عامر لموقع “الحرة” إن “عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، وهناك مستجدات على مدار الساعة تتعلق بالحادث ومتابعاته، وأن التواصل دائم مع السلطات اليونانية بشأن الناجين أو الجثامين التي تم انتشالها وكذلك أهالي المصريين الذين كانوا على متن المركب الغارق، والسفارة المصرية في أثينا تعلن ما يستجد لديها”.

وذكرت السفارة في بيان أن “هناك صعوبة في التعرف على هويات وجنسيات الجثامين التي تم انتشالها وفقا للسلطات اليونانية، الأمر الذي يتطلب تطبيق تحليل الحمض النووي (دي أن أيه) خلال الأيام المقبلة لتحديد هويتها بعد مطابقتها بالبيانات والصور التي سيقدمها الأهالي”.

وطلب السفير المصري من الجانب اليوناني توفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام لأهالي الضحايا والمصابين في الحادث، وأن يتم السماح للسفارة بحضور إجراءات المطابقة للجثامين ومتابعة سير التحقيقات بشأن حادث غرق المركب فضلا عن مطالبة الجانب اليوناني بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والطبية بالنسبة للجثامين التي تم العثور عليها حتى يتسنى تسليمها ونقلها لمصر.

وقال أحد أهالي قرية “كوم زمران” بمحافظة البحيرة في مصر إن “هناك 17 مفقودا من القرية كانوا على متن المركب الذي غرق، ينتمون إلى 17 عائلة وأن القرية كلها تتشح بالسواد بسبب الحادث الذي راح ضحيته أطفال كانوا على متن المركب، أرادوا الوصول للسواحل الإيطالية لكن المركب غرق بهم في اليونان.

وأوضح أن “هناك حالات سابقة لشباب من القرية هاجروا عن طريق مراكب الهجرة غير الشرعية وأنهم يفضلون المخاطرة بالسفر بهذه الطريقة للوصول إلى أوروبا والاستقرار فيها”.

وذكرت وزارة الهجرة المصرية أن “المركب الغارق أبحر من مدينة أزمير التركية متجها إلى إيطاليا وعلى متنه 68 شخصا من جنسيات مختلفة شملت مصريين وأفغان وإيرانيين وجنسيات أخرى غير معلومة، وتمكن خفر السواحل اليونانيين من إنقاذ ثلاثة أفغان وإيرانيين اثنين بالإضافة لسبعة مصريين.

ومن بين الجثامين 6 سيدات و13 من الذكور و5 أطفال قصر بينهم ثلاية من الذكور واثنين من الإناث وهم متواجدون في مشرحتي رافينا وخالكيدا وسيتم نقلها للمشرحة المركزية في أثينا تباعا.

وتلقت السلطات المصرية أسماء مواطنين مصريين مفقودين كانوا على متن المركب الغارق وعددهم 24، وتم التعرف بصورة غير رسمية على ثلاثة مصريين في مشرحة رافينا بناء على إفادات الأهالي.

وطلبت السفارة المصرية في أثينا من أهالي الضحايا تزويد السفارة بصور حديثة للضحايا وصور جوازات السفر حتى يمكن نقلها إلى السلطات السلطات اليونانية، والبدء في عملية مطابقة الجثامين.