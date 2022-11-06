العلم جحيم ونعيم!!

السؤال الأزلي الذي يُعي الأجوبة , هو لماذا لكل علمٍ جحيم؟!!

فنعيم العلم لا يمكنه أن يتحقق إلا بمعية الجحيم , وبعض البشر يتخمون بالعلم والكثرة الغالبة يُسجرون في جحيماته الموقدة لإتلافهم.

فلا يوجد مُخترَع أو نظرية علمية إلا وتمادت بصناعة الجحيمات قبل أن ينعم بها الناس , ولا إبداع مادي أو معنوي لم يكن أداة للتعبير عن الشر.

حتى الأديان والرسالات الدنيوية والسماوية صنعت جحيماتها وهي تتحدث عن النعيم!!

يبدو أن المشكلة تتصل بإرادة النفس الأمّارة بالسوء , التي عجزت طاقات العقول والأرواح , ومعايير الأخلاق والقوانين والدساتيرعن تهذيبها , وترويضها لتكون فاعلة إلى جانب الخير.

فهي ميّالة لسلوك الشر لأنه يمدها بطاقات مسعورة , ويحقق فيها إنفلاتات حامية تُشعرها بوجودها , وبقدرتها على التحكم بالحياة والسيطرة عليها وإمتلاكها.

هذه النفس لها قدرات فتاكة تؤهلها للهيمنة على الوعي الفردي والجمعي , وتدفعها بإتجاهات ذات تداعيات مريرة , وهي مستأنسة بها ومتفاعلة معها بقدرات مطلقة , تأخذها إلى ميادين الهلاك والإتلاف الدائب والسعير.

وتجدها متطلعة لأي إبتكار أو وسيلة ذات قدرة على تعزيز سلوكها السيئ , وإطلاق شرورها بكثافة عاتية.

ووفقا لهذا الميل العدواني المطمور في دياجير النفوس البشرية , فالعلم يتخذ من مذاهب الجحيم سبلا للتفاعل مع المستجدات , وبموجبه تتواصل الحروب وينحسر السلام والوئام في زوايا حادة , خائبة مرتعشة لا تصمد لبرهة من الوقت.

وتلك عاهة سلوكية فاعلة في الوجود الأرضي ويرتهن بها الخلق فوق التراب.

وستتواصل وتديم البقاء!!

د-صادق السامرائي

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