المبدعون المشاركون .. معجم حديث عن أدباء ومثقفين عرب

د. نضير الخزرجي

عن مهرجان (نور تونس للثقافة والإبداع) الذي انعقد في مدينة الحمامات بتونس في الفترة 15- 18 اكتوبر تشرين الأول 2022م صدر حديثا معجم (المبدعون المشاركون) ضمَّ أسماء 55 شخصية من الجنسين أدبية وثقافية وفنية وفكرية جمعت بين الشعر والسرد والقصة والرواية والفكر والثقافة.

وتصدر الكتاب الصادر العام الجاري 2022م عن دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت في 239 صفحة من القطع المتوسط، شعار المهرجان الموسوم: (بالحب والثقافة تُبنى الأوطان .. مهرجان نور تونس للثقافة والإبداع).

وصدر الكتاب بإشراف الأديب العراقي أحمد الصائغ المقيم في السويد، ومن تصميم وإخراج الشاعرة العراقية رفيف الفارس المقيمة في أميركا، فيما صمم عنوان المهرجان (اللوغو) والغلاف الفنان والشاعر اللبناني يامن صعب.

وضم المعجم الأسماء التالية مع نماذج من نتاجاتهم: أحمد الصائغ (العراق)، خالد الكبير (تونس)، إخلاص فرنسيس (لبنان)، آلاء أبو الشملات (سوريا)، آمال إسماعيل غزال (فلسطين)، أمل وجيه ناصر (لبنان)، أمان الله الغربي (تونس)، أحلام معمري (الجزائر)، أماني ياسين (سوريا)، إيمان بدر الدين (تونس)، باقر الكرباسي (العراق)، باسم صباح الباسم (العراق)، توفيق المكني (تونس)، حمدي العطار (العراق)، حورية آيت ايزم (الجزائر)، خالد صبر سالم (العراق)، خضير درويش (العراق)، هاشم المياحي (العراق)، دلال جويد (العراق)، رانية حاتم (فلسطين)، رحمة عناب (فلسطين)، رفيف الفارس (العراق)، رولا اشتية (فلسطين)، سحر عيسى جويلس (فلسطين)، سهام الشريف (تونس)، سليمان قاسم حديفة (لبنان)، شكري مسعي (تونس)، عائشة بن شعبي (الجزائر)، عبد الرضا علي (العراق)، عبد اللطيف وليد اشتيه (فلسطين)، علي عباس التميمي (العراق)، علي لفتة سعيد (العراق)، عمران العميري (العراق)، فاروق فؤاد فرج (العراق)، فضة خليفة رحالي (تونس)، فوزي الدغمي (الأردن)، قمر النميري (تونس)، كريم عبد الله (العراق)، كوثر بلعابي (تونس)، محسن عواد (العراق)، محمد شخمان (المغرب)، محمد جميل وهبة (لبنان)، ناصر هاشم بدن (العراق)، ناظم فتيخان العبيدي (العراق)، نضير الخزرجي (العراق)، نور نعيمي (الجزائر)، نورة هويات (تونس)، نور الدين مبخوتي (الجزائر)، وردة زرقين (الجزائر)، يامن صعب (لبنان)، يحيى السماوي (العراق)، وأخيرا وفاء يونس (لبنان).

وكان المهرجان قد انعقد على مدار ثلاثة أيام نهاراً ومساءً في فندق ومنتجع بل أزور (Bel Azur) في مدينة الحمامات بتونس بإشراف مؤسسة النور للثقافة والإعلام العراقية ومقرها السويد والتي يديرها الأستاذ أحمد الصائغ بالإشتراك مع جمعية روافد للفنون والثقافات التونسية التي يديرها الأستاذ خالد الكبير، وتحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، حيث شارك فيه حضوريا معظم الواردة أسمائهم في المعجم من شعراء وأدباء ومثقفين وفنانين ومفكرين من بلدان: تونس، العراق، الجزائر، المغرب، لبنان، فلسطين، سوريا، الإمارات، الأردن، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والسويد.

الرأي الآخر للدراسات- لندن

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