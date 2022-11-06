ننشر ادناه النتائج النهائية للتصويت على أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للأصوات التي تم فرزها، وقد فاز سداد بارزاني بأعلى عدد من أصوات أعضاء المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني (823 صوتاً).

الفائزون بعضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني:

1- سداد بارزاني 823 صوتاً

2- ريبر أحمد 702 صوت

3- أوميد خوشناو 683 صوتاً

4- إسماعيل حاجك 627 صوتاً

5- علي عوني 588 صوتاً

6- سربست لزكين 577 صوتاً

7- آراس حسو ميرخان 555 صوتاً

8- أشواق الجاف 553 صوتاً

9- علي حسين 552 صوتاً

10- آمنة ذكري 519 صوتاً

11- دلشاد شهاب 518 صوتاً

12- سكفان هالو 514 صوتاً

13- محسن كمال 514 صوتاً

14- سیروان بارزاني 512 صوتاً

15- علي تَتَر 490 صوتاً

16- نجاة علي 481 صوتاً

17- زاكروس فتاح 479 صوتاً

18- نوري عثمان شنكالي 478 صوتاً

19- بهرام عريف ياسين 472 صوتاً

20- بشتيوان صادق 462 صوتاً

21- أوميد صباح 462 صوتاً

22- هیوا أحمد 454 صوتاً

23- جعفر إيمنكي 452 صوتاً

24- شاخوان عبدالله 450 صوتاً

25- هيمن هورامي 438 صوتاً

26- هيوا كيلاني 424 صوتاً

27- كوهدار شيخو 422 صوتاً

28- جنار سعد عبدالله 421 صوتاً

29- عبدالخالق بابيري 415 صوتاً

30- سربست طروانشي 407 أصوات

31- بلند إسماعيل 396 صوتاً

32- حميد علي 391 صوتاً

33- أفين هروري 390 صوتاً

34- سالار عثمان 384 صوتاً

35- نوزاد هادي 372 صوتاً

36- أحمد كاني 350 صوتاً

37- ساناو فريدون جوانرويي 345 صوتاً

38- آري نانكلي 338 صوتاً

39- لیزا فلك الدين 329 صوتاً (فازت بكوتا النساء)

40- فيان إسماعيل 300 صوت (فازت بكوتا النساء)

41- فالا فريد 253 صوتاً (فازت بكوتا النساء)

الأعضاء الاحتياط:

1- ساسان عوني 332 صوتاً (انتقل إلى قائمة الأعضاء الاحتياط لاستكمال كوتا النساء)

2- دياري حسين 331 صوتاً

3- محمد خورشيد 329 صوتاً (انتقل إلى قائمة الأعضاء الاحتياط لاستكمال كوتا النساء)

4- برفان حمدي 322 صوتاً

5- جيا هركي 319 صوتاً

6- صباح بيت الله 314 صوتاً

7- قادر قاجاخ 310 أصوات

8- ناظم هركي 305 أصوات

9- جوان روزبياني 202 صوت

وتم التصويت المباشر العلني بناء على طلب الرئيس مسعود بارزاني، على 10 أعضاء في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهم:

– فاضل ميراني

– هوشيار زيباري

– فؤاد حسين

– آزاد برواري

– محمود محمد

– عبدالمهيمن بارزاني

– ريبوار يلدا

– عارف طيفور

– كمال كركوكي

– زعيم علي

التغييرات التي أحدثها المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني

تم للمرة الأولى انتخاب نائبين لرئيس الحزب، وهم نيجيرفان بارزاني نائباً أول ومسرور بارزاني نائباً ثانياً للرئيس، كما تم التخلي عن مجلس قيادة الحزب لتحل محلها اللجنة المركزية.

وجرى خلال المؤتمر استحداث جهاز جديد في الحزب تحت مسمى “مجلس المناضلين” ويتألف من “المسنين من القياديين والمناضلين البارزين في الحزب الذين قد يكون العمر يمنعهم من العمل كما يجب في الأجهزة الأخرى” فينظمون في هذا الجهاز.

كما ألغى المؤتمر منصب سكرتير الحزب وشكل الهيئة العاملة في المكتب السياسي التي يديرها مسؤول الهيئة العاملة.

وكان تقليص عدد الأعضاء العاملين في الفروع واللجان المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني واحداً آخر من التغييرات التي أجراها المؤتمر، فأصبح عدد الأعضاء العاملين بكل فرع ستة وفي كل لجنة محلية أربعة أعضاء عاملين.

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