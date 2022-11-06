ننشر ادناه النتائج النهائية للتصويت على أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للأصوات التي تم فرزها، وقد فاز سداد بارزاني بأعلى عدد من أصوات أعضاء المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني (823 صوتاً).
الفائزون بعضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني:
1- سداد بارزاني 823 صوتاً
2- ريبر أحمد 702 صوت
3- أوميد خوشناو 683 صوتاً
4- إسماعيل حاجك 627 صوتاً
5- علي عوني 588 صوتاً
6- سربست لزكين 577 صوتاً
7- آراس حسو ميرخان 555 صوتاً
8- أشواق الجاف 553 صوتاً
9- علي حسين 552 صوتاً
10- آمنة ذكري 519 صوتاً
11- دلشاد شهاب 518 صوتاً
12- سكفان هالو 514 صوتاً
13- محسن كمال 514 صوتاً
14- سیروان بارزاني 512 صوتاً
15- علي تَتَر 490 صوتاً
16- نجاة علي 481 صوتاً
17- زاكروس فتاح 479 صوتاً
18- نوري عثمان شنكالي 478 صوتاً
19- بهرام عريف ياسين 472 صوتاً
20- بشتيوان صادق 462 صوتاً
21- أوميد صباح 462 صوتاً
22- هیوا أحمد 454 صوتاً
23- جعفر إيمنكي 452 صوتاً
24- شاخوان عبدالله 450 صوتاً
25- هيمن هورامي 438 صوتاً
26- هيوا كيلاني 424 صوتاً
27- كوهدار شيخو 422 صوتاً
28- جنار سعد عبدالله 421 صوتاً
29- عبدالخالق بابيري 415 صوتاً
30- سربست طروانشي 407 أصوات
31- بلند إسماعيل 396 صوتاً
32- حميد علي 391 صوتاً
33- أفين هروري 390 صوتاً
34- سالار عثمان 384 صوتاً
35- نوزاد هادي 372 صوتاً
36- أحمد كاني 350 صوتاً
37- ساناو فريدون جوانرويي 345 صوتاً
38- آري نانكلي 338 صوتاً
39- لیزا فلك الدين 329 صوتاً (فازت بكوتا النساء)
40- فيان إسماعيل 300 صوت (فازت بكوتا النساء)
41- فالا فريد 253 صوتاً (فازت بكوتا النساء)
الأعضاء الاحتياط:
1- ساسان عوني 332 صوتاً (انتقل إلى قائمة الأعضاء الاحتياط لاستكمال كوتا النساء)
2- دياري حسين 331 صوتاً
3- محمد خورشيد 329 صوتاً (انتقل إلى قائمة الأعضاء الاحتياط لاستكمال كوتا النساء)
4- برفان حمدي 322 صوتاً
5- جيا هركي 319 صوتاً
6- صباح بيت الله 314 صوتاً
7- قادر قاجاخ 310 أصوات
8- ناظم هركي 305 أصوات
9- جوان روزبياني 202 صوت
وتم التصويت المباشر العلني بناء على طلب الرئيس مسعود بارزاني، على 10 أعضاء في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهم:
– فاضل ميراني
– هوشيار زيباري
– فؤاد حسين
– آزاد برواري
– محمود محمد
– عبدالمهيمن بارزاني
– ريبوار يلدا
– عارف طيفور
– كمال كركوكي
– زعيم علي
التغييرات التي أحدثها المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني
تم للمرة الأولى انتخاب نائبين لرئيس الحزب، وهم نيجيرفان بارزاني نائباً أول ومسرور بارزاني نائباً ثانياً للرئيس، كما تم التخلي عن مجلس قيادة الحزب لتحل محلها اللجنة المركزية.
وجرى خلال المؤتمر استحداث جهاز جديد في الحزب تحت مسمى “مجلس المناضلين” ويتألف من “المسنين من القياديين والمناضلين البارزين في الحزب الذين قد يكون العمر يمنعهم من العمل كما يجب في الأجهزة الأخرى” فينظمون في هذا الجهاز.
كما ألغى المؤتمر منصب سكرتير الحزب وشكل الهيئة العاملة في المكتب السياسي التي يديرها مسؤول الهيئة العاملة.
وكان تقليص عدد الأعضاء العاملين في الفروع واللجان المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني واحداً آخر من التغييرات التي أجراها المؤتمر، فأصبح عدد الأعضاء العاملين بكل فرع ستة وفي كل لجنة محلية أربعة أعضاء عاملين.
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