بدء التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني

بدأت قبل قليل، صباح السبت، عمليات التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ووفق المعلومات الواردة: التصويت يتم يدوياً وعبر بطاقات الاقتراع الورقية، حيث يحق لكل عضو في المؤتمر الـ 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني اختيار 41 شخصاً لعضوية اللجنة المركزية.

وعلمت أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني صوّت قبل قليل، وأن عمليات الاقتراع مستمرة.

وعلى الرغم من أنه كان مقرراً أن يكون الاقتراع الكترونيا وأن يتم ليلة أمس، إلا أن عطل فني في أجهزة الاقتراع الالكتروني أسفر عن تأجيل التصويت إلى اليوم السبت.

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