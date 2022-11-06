بن زايد يؤكد للسوداني دعم الإمارات لكل ما يحقق الوفاق والاستقرار في العراق

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي الرئيس محمد شياع السوداني بتوليه رئاسة الحكومة العراقية، حسبما أعلنت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وأعرب الرئيس الإماراتي عن خالص تمنياته لرئيس الحكومة العراقية بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق الوفاق والاستقرار في العراق الشقيق ويلبي تطلعات شعبه إلى التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة العراقية عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.

الرئيس الإماراتي

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