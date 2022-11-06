راصد الطريق: هذه القروض هل يستفيد منها المحتاجون الحقيقيون؟

راصد الطريق

يقول مصرف الرافدين أنه يمنح قرضا لشراء دار سكن قدره 150 مليوناً، وتبلغ فائدته 4 في المائة. ويضيف في بيان ان مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات.

معروف ان الدول تسعى لتسهيل حصول المواطنين على سكن مناسب بتأمين قروض ميسرة لهم. لكن الحال مختلف في العراق، فالقروض التي اعلنت عنها المصارف الحكومية والخاصة، تكاد تستثني المحتاجين الحقيقيين بفرضها شروطا تعجيزية.

ما الهدف مثلا من منح قروض يعجز المواطن والموظف العادي عن الحصول عليها؟

فشرط الفوز بقرض 150 مليونا هو ان يغطي نصف الراتب الكلي للمقترض مبلغ القسط والفائدة الشهرية.!

وبما أن القسط الشهري يبلغ مليونا و750 الفا، فلابد لراتب المقترض ان يبلغ حوالي 3 ملايين ونصف المليون!

ومعنى هذا ان القرض مخصص للميسورين وأصحاب الدخول العالية، وليس لمحدودي الدخل المحرومين من السكن.

صحيح ان مصرف الرافدين يعرض على متوسطي الحال قروضا تتراوح بين 40 و75 مليونا، ولكن هل تكفي هذه لمجرد شراء قطعة ارض صغيرة في زمن الارتفاع الهائل لاسعار العقارات؟

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