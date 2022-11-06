عبد الغني يؤكد دعمه لشركات نقل النفط واستئناف نشاطها في النقل البحري

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، دعم وإسناد عمل شركة ناقلات النفط العراقية واستئناف نشاطها في النقل البحري للنفط الخام، وعدم اختصاره على نقل كميات محدودة من المنتجات المكررة.

وذكر بيان للوزارة خلال زيار عبد الغني، إلى مقر الشركة في محافظة البصرة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان”استئناف العمل لنقل النفط الخام العراقي عبر تعزيز الشركة بإسطول من الناقلات الحديثة وبحمولات كبيرة، كما كان سابقا في العراق قبل أن تدمره الحروب العبثية”، مشيراً إلى أن “الوزارة كانت لديها محاولات لإعادة ترميم عمل الشركة بعد عام 2003 لكن حجم التحديات والمعوقات كان كبيرا واستطاعت أن تمتلك بعض الناقلات الخاصة بنقل المنتجات النفطية”.

واضاف البيان ان”الوزارة تقدم دعمها الكبير لشراء ناقلات حديثة لنقل النفط الخام والسعي لإعادة بناء وتأهيل الناقلات القديمة، وأن تمتلك الشركة أسطول ناقلات معتمد عالمياً، وإدارة الشركة مخيرة بين الذهاب للشراء بمفردها أو بالتعاون مع شركات معتمدة عالمياً”.

وشدد عبد الغني على العمل لـ”استعادة الدور الحيوي للناقل الوطني في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز دورها وموقعها التاريخي الذي كانت تحظى به عندما كانت تجوب البحار وتنقل النفط العراقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي الى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية بواقع أكثر من 2 مليون برميل”.

وتابع: “وزير النفط العراقي، أن “ما يهم الوزارة الإسراع بإعادة بناء أسطول جديد ليعود نشاطها إلى سابق عهده وأفضل في نقل النفط ومنتجاته والارتقاء بها إلى مصاف الشركات العالمية، فضلا عن ذلك ضرورة تأهيل الملاكات المتخصصة في مجال النقل البحري العاملة على الأسطول”.

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