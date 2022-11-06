محلل سياسي: أمريكا متوجسة من حكومة السوداني .. والاطار سيجمد الخلافات معها

أكد المحلل السياسي غالب الدعمي ، يوم السبت ، ان الولايات المتحدة الامريكية تتوجس من الحكومة العراقية الجديدة وهذا التوجس ليس من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحديداً ، بل من البيئة التي انتجتها وهي الاطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً تعلن عداءها الصريح لامريكا.

وقال الدعمي: ان “الاطار التنسيقي سوف يعمل على تجميد الخلافات مع أمريكا حيث ان الاطار غير مستعد لفتح جبهة مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي بالتزامن مع الوضع الداخلي الحساس للبلد”.

مضيفاً ” سوف يذهب (الاطار) الى الاتفاق الاستراتيجي مع أمريكا خصوصاً ان ظروف المنطقة غير مستقرة والجو فيها مشحون”.

وكان الخبير الأمني سرمد البياتي قال ، امس السبت، أن التعاون الاستخباري والأمني مع الجانب الأمريكي موجود رغم عدم التطبيق الكامل للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، مشيراً إلى أنه قد حصلت لقاءات على مستويات عالية سابقاً بهذا الصدد.

وأوضح البياتي: أن «حديث الجانب الأمريكي عن تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية مع العراق وقيام السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي بلقاء رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني 3 مرات خلال مدة قصيرة ، أمر غير طبيعي ” ، معتبراً ذلك “دليلاً على على وجود تخوف أمريكي من الحكومة الجديدة».

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