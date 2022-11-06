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نائب: ديالى حبيسة العصابات الاجرامية وتحتاج “صولة” من الحكومة الجديدة

حذر النائب عن ديالى، احمد الموسوي، يوم الاحد، من تنامي خطر العصابات الإجرامية التي تستهدف تدمير المحافظة وتحويلها الى ساحة صراعات ومكاسب على حساب أرواح ومقدرات المواطنين.

وقال الموسوي، وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية،  “ديالى بحاجة لصولة امنية ومعالجة جادة وجريئة من الحكومة الجديدة والمنظومة الأمنية وانهاء سطوة عصابات الجريمة التي تستبيح أرواح المواطنين وتضرب مقدراتهم دون أي عقاب او رادع ما جعل المواطن حبيسا لهواجس الرعب والقتل في أي لحظة”.

وأشار الى ان “خطر العصابات السائبة يهدد الحياة في ديالى وخاصة بعقوبة والمقدادية وباتت طاردا لاغلب مشاريع البناء والاعمار لأغراض ومنافع شخصية”.

واعتبر الموسوي ان “استهداف أرواح المواطنين والبنى العمرانية للمحافظة جرائم تستوجب وقفة جادة من السلطات الأمنية والحكومية وضرب العابثين مهما كان انتماؤهم وبأي سلاح يتسلحون”.

وأضاف “ديالى يجب ان تخرج من سطوة التهديد والعبث الأمني لعصابات تنفذ مآربها كيفما ومتى ما تشاء وسط صمت امني وحكومي”.

وتشهد ديالى صراعات بين جماعات مسلحة تحتمي بالاحزاب السياسية من اجل المكاسب المادية والهيمنة على مقدرات المحافظة ومواردها في مجالات عدة ابرزها المشاريع الخدمية والمنافذ الحدودية وطرق وممرات القوافل التجارية.

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