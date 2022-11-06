وزير الخارجيَّة يلتقي نظيره الأردنيّ ويتفقان على عقد لقاء بمشاركة دول الخليج

اتفق وزيرا خارجية العراق والأردن، على عقد لقاء جديد ضمن آلية “التنسيق الثلاثي” بمشاركة دول خليجية مطلع العام المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان: أن”نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة وشُؤُون المغتربين في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة أيمن الصفديّ، في العاصمة الإماراتيَّة أبوظبي، وذلك على هامش مُشارَكته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمُنتدى صير بني ياس، الذي يعقد بتنظيم من وزارة الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الإماراتيَّة”.

وأضافت، أنه”جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين وسُبُل تعزيزها، وقدم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مُوجزاً عن التطورات السياسيَّة في العراق وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة، معرباً عن تفاؤله وتطلّع العراق إلى دعم الدول المجاورة وسعيه لإستمرار الانفتاح والتعاون مع محيطه العربيّ والإقليميّ”.

وتابعت: “تطلع الجانبان إلى إستمرار التعاون المُشترَك الذي تم الإتفاق عليه خلال الحكومات العراقيَّة السابقة، وأتفقا على عقد لقاء ضمن آليّة التنسيق الثلاثيّ (العراق ، مصر، الأردن) وبمُشاركة دول الخليج مطلع العام المُقبل”.

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