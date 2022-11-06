وزير النقل: ماضون بميناء الفاو ولا تعنينا ضغوط الجوار

تحدث وزير النقل رزاق محيبس، أمس السبت، عن مضي العراق بإنشاء الفاو الكبير، لافتاً إلى عدم التأثر بضغوط دول الجوار. وقال محيبس في مؤتمر صحفي عقده في ميناء الفاو، إن “نسب الإنجاز متقدمة ببعض مفاصل الميناء كالنفق المغمور ونأمل أن نصل إلى نسب متقدمة أكثر من المخطط خلال المرحلة القادمة بهذا المشروع المهم والحيوي”.

وأضاف، أن “العقد شريعة المتعاقدين والشركة الحالية تعمل، أما عن إمكانية التعاقد مع شركات أخرى فهذا شأن متروك للوزارة ولمجلس الوزراء، وهناك شركات تم التعاقد معها بشكل رسمي ولا يمكن فسخ هذا العقد”. وأشار محيبس، إلى أن “ميناء القاو يختلف عن بقية الموانئ الأخرى كونه حلقة وصل بين الغرب والشرق ويختصر الزمن بوصول البضائع من 10 إلى 12 يوماً”. وأعرب عن ثقته في “مجلس النواب بإقرار الموازنة التي ستتضمن التخصيصات اللازمة لميناء الفاو الكبير، وعازمون على إكمال هذا المشروع والمضي به ولا تعنينا كل الضغوطات من دول الجوار”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط