ومضات خاطفة : أيها المتظاهرون الإيرانيون لا تثقوا بأحفاد اليانكيين الأوغاد 

بقلم مهدي قاسم

بغض النظر عن موقفنا الواضح والرافض دوما لتدخلات النظام الإيراني و هيمنته الكاملة على الوضع العراقي و ضرورة مواجهته و إنهائه كليا ، فلابد من التأكيد على أن تصريح الرئيس الأمريكي بايدن الواضح والمهدد ب” تحرير إيران ” على أنه تصريح ينم حقا عن صفاقة و سفاهة و استهتار وبلطجية وقحة على ضوء قيام أمريكا بالمشاركة الفعلية و الهستيرية غير المباشرة بالحرب الروسية ــ الأوكرانية بغية مواجهة الروس ، بل وتحشيد حكومات الأحزاب الديمقراطية الحاكمة الذيلية للإدارة الأمريكية في دول أوروبية ، لتشترك هي الأخرى في هذه الحرب عن طريق تقديم السلاح والمال ، إلى جانب عقوبات اقتصادية كبيرة وشبه شاملة ــ ولو على حساب أرتفاع الغلاء المعيشي والخدمي لهذه الشعوب الأوروبية و شدة معاناتها المتوقعة في فصل الشتاء القارس بسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة التي نتجت عن مقاطعة الغاز الروسي ، مقاطعة شبه مطلقة ..

فتهديد بايدن هذا بتحرير إيران ،إذا دل على شيء إنما يدل على مدى استهتار الإدارات الأمريكية وتعاملها مع حكومات و دول على أنها ــ أي أمريكا ــ هي جندرمة العالم الأوحد ولها الحق في احتلال بلدان وإسقاط حكومات وأنظمة وتخريب وتدمير بلدان وإرجعها إلى إلى العصر الحجري مثلما فعلوا مع العراق بالاستعانة بالذيول الإيرانية ..

و لهذا فعلى المتظاهرين الإيرانيين الأبطال وبالأخص الإيرانيات البطلات ، أن يرفضوا تهديدات بايدين ، بل ولا يتثقوا بوعود أمريكا بخصوص الديمقراطية ، إذ أثبتت هذه الديمقراطية الكاذبة ــ وخاصة في العراق ــ على أنها وسيلة سراب خادعة ، بل خطيرة لكونها وسيلة لتخريب بلدان وإضعاف الدول و إفقار الشعوب ..

وبتعبير أوضح ومختصر أكثف : يجب على المتظاهرين الإيرانيين أن يتعلموا من تجربة العراقيين المخيبة و المريرة على هذا الصعيد ، أقول هذا لأنني كنت أحد المخدوعين بديمقراطية الأمريكيين الزائفة والتخريبية الرهيبة ـ حيث ارتكبتُ غلطة كبيرة في قبول غزو العراق واحتلاله ، و ذلك نكاية بجرائم النظام السابق ودمويته المطلقة..

فلا تثقوا بأخلاقية و ديمقراطية وقيم أحفاد اليانكيين الأوغاد و عصابات الكاوبوي الغابرين الذين توارثوا القتل والخراب والنهب أجيالا تلو أجيال ، بحيث لا يعفون حتى أنفسهم من أعمال القتل و الإبادة ، إذ لا يمر يوم أو أسبوع ، دون قيام أحد الأمريكيين بإطلاق الرصاص على المارة و المستطرقين العابرين سواء في المدارس أو الشوارع والمطاعم وأماكن التسلية مثل ديسكو وبارات ، أي في أرجاء أمريكا كلها ، وذلك لكون المجتمع الأمريكي يعيش في بيئة قامت على عنف وتتغذى روحيا على أعمال عنف و قسوة ، وحتى ثقافته كلها عنف في عنف : أفلام بوليسية و مسلسلات تلفزيونية كلها قتل وسفك دماء ووحشية ، و عصابات إجرام منظمة ومافيات مزدهرة و فضلا عن تجارة الأسلحة المشرعنة والمقننة والمنتشرة حتى في أيدي أطفال ومراهقين لسهولة الحصول عليها ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط