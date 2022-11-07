إقليم كوردستان يتّخذ حزمةً من الإجراءات لمنع حدوث السيول في أربيل وضواحيها

أوعزت حكومة إقليم كوردستان إلى مجلس محافظة أربيل باتخاذ حزمةٍ من الإجراءات الخدمية في المدينة وضواحيها، لمنع حدوث الفیضانات والسيول.

وتسببت الأمطار الغزيرة العام الماضي، بحدوث فيضانات وسيول في أربيل، تسببت بإلحاق خسائر بشرية ومادية في ممتلكات المواطنين.

واتّخذت حكومة إقليم كوردستان استعداداتٍ منذ خمسة أشهر، شملت تنظيف ترعة الكورنيش من بدايتها وحتى نهايتها وإزالة جميع العوائق التي تخللتها وتسببت في حدوث الفيضانات السابقة.

كذلك بناء جسرين متينين بدلاً من الحواجز، وتنفيذ شارعٍ ذو ممرين في نهاية حي روشنبيري في ناحية دارتو، سيكتمل خلال أيام.

وفي حي أربيل الجديد، نفّذت فرق مديرية الري من خلال عدة شركات، حملات بتنظيف الترعة، للقضاء على أي مشاكل في الكورنيش وإبعاد خطر وقوع الفيضانات في الشارع.

كما شملت إجراءات الحكومة، بناء قناة جديدة لمدينة هيران ستي ومحيطها، التي غمرتها الفيضانات العام الماضي، حيث ستوجّه المياه إلى سد بنصلاوة ثم إلى الكورنيش، واكتمل 85% من المشروع.

أما فيما يتعلق بطریق مصيف صلاح الدین، أوعز رئیس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتنظيف ضواحي طريق 150 متر بتكلفة 8 مليارات دينار.

وفي وسط مدينة أربيل، نُفِّذ حملة تنظيف في معظم الأنفاق والجسور السفلية وشبكات المياه والجسور، وستُفتح من خلال البلديات الست ومديريات البيئة.

وتشمل استعدادات الحكومة أيضاً، إنشاء بركةٍ لتخزين المياه في ناحیة دارتو، واستخدامها لاحقاً لأغراض الزراعة والسياحة، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

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