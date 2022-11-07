الداخلية تحصي أكثر من 10 مفقودين داخل البناية المحترقة بالوزيرية والدفاع المدني توضح: هكذا بدأ الأمر

كشف مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، مساء الأحد، عن آخر مستجدات المبنى التجاري المنهار جراء ألسنة النيران المشتعلة داخله منذ ظهر اليوم، في منطقة الوزيرية ضمن العاصمة بغداد.

وقال اللواء معن، في تصريح ، إن “فرق الدفاع المدني ماتزال مستنفرة لإخماد الحريق، وانتشال العالقين داخل المبنى، جراء انهيار جزء منه من جهة، والسنة النار المشتعلة من جهة أخرى”.

وأضاف أن “لغاية الآن هناك 10 مواطنين على الأقل، مفقودون داخل المبنى”، لافتاً إلى أن “سبب بقاء النيران مشتعلة، هو المواد الكيماوية داخل المبنى”.

وأوضح اللواء معن، أن “سبب الحريق في بادئ الأمر، هو انعدام إجراءات السلامة والأمان داخل المبنى التجاري”، مؤكداً “فتح تحقيق بالحادث، على أن يتم إطلاع الرأي العام بالنتائج حال انتهائه”.

من جانبه، أوضح مدير علاقات وإعلام الدفاع المدني العراقي، العميد جودت عبد الرحمن، أن “الحريق حصل في بادئ الأمر داخل بناية متكونة من 3 طوابق متخذة مخزناً لقناني العطور”.

وأضاف عبد الرحمن، خلال حديثه للوكالة، أن “11 مخزناً ملاصقاً للبناية، جميعها تحتوي على مواد منزلية (بلاستيك) و(عطور) تعرضت هي الأخرى للحريق”، مبيناً أن “هتين المادتين تصنف ضمن المشتقات النفطية، وتكون من الحرائق التي يصعب السيطرة عليها بسهولة”.

وأشار إلى أن “أكثر من 50 فرقة إطفاء من دائرة دفاع مدني الرصافة، وبإسناد من دفاع مدني الكرخ، تستنفر جهودها حتى اللحظة لإخماد الحريق”.

وتابع عبد الرحمن: “سمعنا عن وجود محاصرين داخل المبنى، لكن لغاية الآن لم يتم العثور على أي شخص”، موضحاً أن “إصابة مدير عام الدفاع المدني، وعدد من ضباط المديرية ومنتسبيها، جاء بسبب انهيار جزء من المبنى، أثناء تقربهم منه لتحري حقيقة وجود محاصرين في الداخل”.