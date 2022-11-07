الرئيس بارزاني في ختام المؤتمر الـ 14 للديمقراطي الكوردستاني: عملنا الأساسي يبدأ في المرحلة القادمة

أعلن الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، اختتام أعمال المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي انعقد في مدينة دهوك.

وقال الرئيس بارزاني في كلمته، إن «المؤتمر قد نجح، وإننا جميعنا قد نجحنا، ولا يوجد شخص فائض على الحزب من أي منصب كان، ومن أي طرف كان»، مخاطباً حزبه بالقول: «جميعكم استطعتم خدمة حزبكم، أتمنى ألّا تحزنوا، وأتمنى ان تتقبلوا النتائج بروح أخوية وتباشروا أعمالكم».

وأردف بالقول: «هناك بعض الأطراف شكلت غرفة عمليات مشتركة، هل هذه الغرفة مستمرة؟”، وأوضح: «كانوا يعملون على تقسيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لا أعرف هل أعزيهم مرة أُخرى، أو ماذا أقول لهم بمناسبة فشلهم».

وطالب الرئيس بارزاني حزبه بتخويله في معالجة ما اعتبره خللا رافق المؤتمر الـ14، وهو عدم فوز أي مرشح من الكورد الإيزيديين بعضوية اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأكد الزعيم الكوردي، أنه طالما هو وشقيقه الأكبر الراحل ادريس بارزاني التزما بوصية الخالد ملا مصطفى بارزاني، مشيراً إلى أنه يتعين على النائب الأول لرئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، والنائب الثاني مسرور بارزاني الإلتزام بالوصية ذاته.

وتابع بالقول: «عملنا الأساسي سيبدأ في المرحلة المقبلة، ونحن جادون في تنظيم الحزب ونتابع علاقاتنا مع بغداد ومع الأحزاب السياسية الأخرى كافة»، مخاطبا أعضاء حزبه بالقول: «إن المسألة جدية وتحتاج الى همتكم».

وتطرق الزعيم الكوردي خلال كلمته إلى مراحل النضال التي مرت بكوردستان ومنطقة بارزاني على وجه التحديد، مؤكداً أنهم من «مدرسة الشيخ عبد السلام بارزاني» الذي أردا لقاء الملك البريطاني جورج الخامس للمطالبة باستقلال كوردستان.

وأعرب الرئيس بارزاني عن شكره لكافة أعضاء ومؤيدي وجماهير الديمقراطي الكوردستاني، وأهالي محافظة دهوك، داعياً مؤسسات الحزب إلى البدء تنظيم أعمالها على ضوء مخرجات المؤتمر، وختم بالقول: «سنكون على مستوى الثقة التي منحتمونا إياها».

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