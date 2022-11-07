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السوداني يحيل الكاظمي و17 وزيرا من حكومته على التقاعد (وثيقة)

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اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  الاحد، أمراً ديوانياً بإحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي و17 وزيرا من حكومته على التقاعد.
وبحسب الامر المرقم (22305) فأنه “بالنظر الى منح مجلس النواب الثقة للحكومة العراقية الجديدة واداءها اليمين الدستورية واستنادا للصلاحيات الممنوحة لنا وفقاً للدستور، تقرر احالة رئيس واعضاء مجلس الوزراء الى التقاعد”.
يذكر إن الوثيقة تضمنت وزيرين ضمن كابينة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهم كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الصناعة خال بتال نجم.
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