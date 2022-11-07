الشرطة الاتحادية في كركوك تستولي على كاميرات صحفيين وتمسح توثيقاتهم لقضاء داقوق

استولت عناصر تابعة للشرطة الاتحادية في كركوك على معدات كادري قناة NRT ومؤسسة “زوم ميديا ” الاعلامية، اثناء عودتهم من تغطية اجروها للواقع الأمني لقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.

وعملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من مصادرها في كركوك، ان الصحفيين كانوا في تغطية خاصة، عن ابرز تطورات الاوضاع الامنية في القضاء داقوق، بعد ورود معلومات عن نشاط لعناصر تنتمي الى تنظيم داعش لارباك الوضع الامني في القضاء.

وبعد اكمال الزملاء التغطية، وهم في طريقهم للعودة الى ديارهم، استوقفتهم احدى نقاط التفتيش في المنطقة، واستولت على معداتهم الصحفية، ومسحت مقاطع الفيديو المسجلة في كاميراتهم، ومن ثم ارجاع المعدات لهم.

وعلمت الجميعة ايضا ان الشرطة طالبت الصحفيين وهم كل من مراسل قناة ” NRT” ومصورها ديار محمد، نبز مقداد، ومراسل ومصور موسسة “زوم ميديا ” روكان محمود، كارزان محمد، بالمغادرة على الفور، وعدم العودة والتغطية في قضاء داقوق.

وتعرب الجمعية عن قلقها من اصرار القوات الامنية في كركوك، على مضايقة الصحفيين، وانتهاج أوامر دكتاتورية، لمنعهم من نقل الصور عن تطورات الاحداث في كركوك، دون مبرر.

وتعد الجمعية الحادثة انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي، ومخالفة دستورية واضحة.

وتطالب الجمعية السلطات الأمنية في بغداد، للتدخل واصدار توجيهات الى افرادها بضرورة الالتزام بالقوانين والدستور، ومحاسبة القيادات الأمنية في كركوك التي تصدر أوامر لا مسؤولة للعناصر الأمنية.

وتدعو الجمعية الصحفيين في كركوك الى الإبلاغ عن اي حالة منع في المحافظة، بهدف توثيقه واعلانه للرأي العام المحلي والدولي، وعدم السكوت على ما يتعرضون له من مضايقات غير قانونية.

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