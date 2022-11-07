الصحة العالمية تتوقع وفاة ربع مليون شخص سنوياً بسبب تغير المناخ

توقع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأحد، وفاة 250 ألف شخص سنوياً، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، الناجم عن تغير المناخ بين عامي 2030 و2050.

جاء ذلك، خلال تصريحات لمدير الصحة العالمية، على هامش انعقاد مؤتمر قمة المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال غيبريسوس، في تصريحات صحفية، إن “صحة العالم تعتمد على جودة النظم البيئية التي تحيط بهم، والتي تتعرض الآن للتهديد من إزالة الغابات والزراعة والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي والتنمية الحضرية السريعة”.

وأشار مدير عام الصحة العالمية، إلى أن “التعدي على مواطن الحيوانات يعزز من انتشار الفيروسات الضارة بالبشر للانتقال من مضيفها الحيواني”.

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة حوالى 200 دولة.

وترى منظمة الصحة العالمية، أن “مؤتمر المناخ الحالي، يجب أن يختتم بإحراز تقدم بشأن الأهداف الأربعة الرئيسية “التخفيف، التكيف، التمويل، والتعاون” لمعالجة أزمة المناخ.