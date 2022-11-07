القوات الامنية في كركوك تمنع كادر قناة “سبيده” من تغطية تكدس طوابير السيارات امام محطات تعبئة الوقود

منعت عناصر امنية تابعة للجيش في كركوك كادر قناة “سبيده” من تغطية الطوابير المتكدسة من السيارات امام احدى محطات التعبئة للوقود الابيض، صباح اليوم الاثنين.

وقال مراسل القناة “آلان نشأت”، في اتصال هاتفي، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، انه توجه صباح اليوم مع زميله المصور “محمد أيوب” صوب محطة “١٠ نيسان” للوقود، لكشف اسباب الزحام في محطات التعبئة بكركوك، وفور وصولهم الى المحطة، منعتهم عناصر من الجيش من التصوير، او اجراء لقاءات مع المواطنين، لافتا الى القوة العسكرية هددت الكادر بالاعتقال، في حال التصوير او التغطية لطوابير العجلات امام محطات الوقود.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اذ تدين منع الصحفيين من اداء مهامهم، فانها تؤشر قيام القوات الأمنية بإرهاب الصحفيين لمنعهم من التغطيات، وكشف العيوب الميدانية في المحافظة.

وتعد الجمعية هذا الاجراء انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا، وتطالب الاجهزة الامنية في كركوك الى الكف عن منع وسائل الاعلام من اداء واجباتهم الصحفية، واحترام مبادى القانون، المنصوص عليها في الدستور، الكافل لحرية العمل الصحفي والاعلامي، بمختلف اشكاله دون شرط او قيد.

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