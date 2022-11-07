تعرّف على جدول كأس العالم 2022 في قطر ومواعيد المباريات

تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أولى مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).

وفي ما يلي جدول مباريات نهائيات المونديال في قطر، حيث تنطلق بين أصحاب الأرض مع الإكوادور في ملعب البيت.

(كل المواعيد بتوقيت غرينتش).

(التاريخ) (المجموعة) (المباراة) (التوقيت)

20 نوفمبر الأولى (قطر مع الإكوادور) 16:00

21 نوفمبر الثانية (إنجلترا مع إيران) 13:00

21 نوفمبر الأولى (السنغال مع هولندا) 16:00

21 نوفمبر الثانية (أمريكا مع ويلز) 19:00

المجموعة الثالثة والرابعة

22 نوفمبر الثالثة (الأرجنتين مع السعودية) 10:00

22 نوفمبر الرابعة (الدنمارك مع تونس) 13:00

22 نوفمبر الثالثة (المكسيك مع بولندا) 16:00

22 نوفمبر الرابعة (فرنسا مع أستراليا) 19:00

المجموعة الخامسة والسادسة

23 نوفمبر السادسة (المغرب مع كرواتيا) 10:00

23 نوفمبر الخامسة (ألمانيا مع اليابان) 13:00

23 نوفمبر الخامسة (إسبانيا مع كوستاريكا) 16:00

23 نوفمبر السادسة (بلجيكا مع كندا) 19:00

المجموعة السابعة والثامنة

24 نوفمبر السابعة (سويسرا مع الكاميرون) 10:00

24 نوفمبر الثامنة (أوروغواي مع كوريا الجنوبية) 13:00

24 نوفمبر الثامنة (البرتغال مع غانا) 16:00

24 نوفمبر السابعة (البرازيل مع صربيا) 19:00

المجموعة الأولى والثانية

25 نوفمبر الثانية (ويلز مع إيران) 10:00

25 نوفمبر الأولى (قطر مع السنغال) 13:00

25 نوفمبر الأولى (هولندا مع الإكوادور) 16:00

25 نوفمبر الثانية (إنجلترا مع أمريكا) 19:00

المجموعة الثالثة والرابعة

26 نوفمبر الرابعة (تونس مع أستراليا) 10:00

26 نوفمبر الثالثة (بولندا مع السعودية) 13:00

26 نوفمبر الرابعة (فرنسا مع الدنمارك) 16:00

26 نوفمبر الثالثة (الأرجنتين مع المكسيك) 19:00

المجموعة الخامسة والسادسة

27 نوفمبر الخامسة (اليابان مع كوستاريكا) 10:00

27 نوفمبر السادسة (بلجيكا مع المغرب) 13:00

27 نوفمبر السادسة (كرواتيا مع كندا) 16:00

27 نوفمبر الخامسة (إسبانيا مع ألمانيا) 19:00

المجموعة السابعة والثامنة

28 نوفمبر السابعة (الكاميرون مع صربيا) 10:00

28 نوفمبر الثامنة (كوريا الجنوبية مع غانا) 13:00

28 نوفمبر السابعة (البرازيل مع سويسرا) 16:00

28 نوفمبر الثامنة (البرتغال مع أوروغواي) 19:00

المجموعة الأولى والثانية

29 نوفمبر الأولى (الإكوادور مع السنغال) 15:00

29 نوفمبر الأولى (هولندا مع قطر) 15:00

29 نوفمبر الثانية (إيران مع أمريكا) 19:00

29 نوفمبر الثانية (ويلز مع إنجلترا) 19:00

المجموعة الثالثة والرابعة

30 نوفمبر الرابعة (تونس مع فرنسا) 15:00

30 نوفمبر الرابعة (أستراليا مع الدنمارك) 15:00

30 نوفمبر الثالثة (السعودية مع المكسيك) 19:00

30 نوفمبر الثالثة (بولندا مع الأرجنتين) 19:00

المجموعة الخامسة والسادسة

1 ديسمبر السادسة (كندا مع المغرب) 15:00

1 ديسمبر السادسة (كرواتيا مع بلجيكا) 15:00

1 ديسمبر الخامسة (كوستاريكا مع ألمانيا) 19:00

1 ديسمبر الخامسة (اليابان مع إسبانيا) 19:00

المجموعة السابعة والثامنة

2 ديسمبر الثامنة (كوريا ج مع البرتغال) 15:00

2 ديسمبر الثامنة (غانا مع أوروغواي) 15:00

2 ديسمبر السابعة (الكاميرون مع البرازيل) 19:00

2 ديسمبر السابعة (صربيا مع سويسرا) 19:00

الأدوار النهائية