حكومة كوردستان: الحكومة العراقية وعدت بحل مشكلة تأخر توزيع الدقيق

أعلن وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم، الأحد، أنه تلقى وعوداً من وزارة التجارة الاتحادية بمعالجة مسألة التأخير في توزيع مادة دقيق القمح ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقال مسلم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، حضره مراسل (باسنيوز)، إن «هناك تأخير في توزيع دقيق القمح، إذ أن حصة شهر نيسان تم توزيعها مؤخراً في إقليم كوردستان، وفي باقي أجزاء العراق وزعت حصة الدقيق لشهر حزيران الماضي».

وأضاف: «بحثنا هذا الموضوع مع وزارة التجارة الاتحادية في زيارة أجريناها قبل نحو أسبوعين وقد وعدت بحل هذه المشكلة وتوزيع الحصص الأخرى المتأخرة».

وحول توزيع المستحقات المالية لفلاحي كوردستان عن محصول القمح الذي سلموه لأعوام 2014 و 2015 و 2016 للحكومة الاتحادية، قال مسلم: «بعد جهود كبيرة تمكنت وزارة التجارة من إعادة هذه المبالغ الى الفلاحين في إقليم كوردستان، حيث كانت هناك مشاكل وتعقيدات كبيرة في توزيعها كون هذه المبالغ جاءت على مراحل».

مردفاً «حالياً أكملنا استعداداتنا لتوزيع هذه المبالغ اليوم في محافظة دهوك وغداً في أربيل، أما أموال الفلاحين في السليمانية فقد كانت المبالغ التي وصلت أقل من المبلغ المطلوب وتمت معالجة المشكلة وسيتم توزيعها خلال الأسبوع الجاري».

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