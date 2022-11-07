خلال ترؤسها اجتماع هيئة الرأي.. وزيرة الهجرة تصدر توجيهات حول تنفيذ المنهاج الوزاري والمحافظات المتضررة من التصحر

ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، الأحد، اجتماع هيئة الرأي الموسع في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور كافة اعضائها من الملاك المتقدم والمدراء العامين، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة، أهمها توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بشأن الإسراع في تنفيذ المنهاج الوزاري.

ووجهت السيدة جابرو، الكادر المتقدم بوضع البرامج والمشاريع والخطط الخاصة بمعالجة أوضاع النازحين والعائدين بحسب المنهاج الوزاري الموضوع لذلك، لإرسالها بأسرع وقت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.

كما ناقش المجتمعون أزمة التصحر التي تعاني منها بعض المحافظات بسبب انخفاض مناسيب المياه، حيث وجهت سيادتها بضرورة إجراء دراسة كاملة عن تلك المحافظات، فضلا عن إرسال لجان خاصة لتقييم الأوضاع الإنسانية للعوائل المتضررة وإدخالها ضمن برامج وخطط الوزارة وبحسب الإمكانيات المتاحة لذلك.

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