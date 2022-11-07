دعما للتعايش المكوناتي.. وزيرة الهجرة تزور مندى الصابئة المندائيين في بغداد لتقديم التهاني بمناسبة عيد الازدهار

استنادا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لإرساء روح التعايش والمحبة والسلام بين جميع المكونات العراقية.. زارت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، رفقة وزير الثقافة السيد أحمد فكاك البدراني، مندى طائفة الصابئة المندائيين في العاصمة بغداد لتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الازدهار (دهوا هنينة).

وقالت السيدة الوزيرة، خلال تقديمها التهنئة على هامش الزيارة، إن “توجيه دولة الرئيس بضرورة المحافظة على التنوع الإثني والقومي، هو رسالة واضحة بأن الحكومة الحالية هي حكومة لجميع المكونات وستعمل جاهدة لتحقيق العدالة الحقيقية على أرض الواقع بين الجميع”.

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