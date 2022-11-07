شرطة ذي قار تقرّ بانتشار واسع للمخدرات في المحافظة

ذي قار/ حسين العامل

أقرّت قيادة الشرطة في ذي قار بانتشار واسع لظاهرة المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها في المحافظة، داعية إلى مواجهتها بالتنسيق مع جميع شرائح المجتمع.

وذكر مراسل (المدى)، أن “قيادة شرطة ذي قار ومنظمات مجتمعية تبنت حملة توعوية لطلبة الجامعات للتحذير من مخاطر المخدرات على حياة الطلبة والشباب”.

وأضاف، أن “الحملة انطلقت اولى فعالياتها عبر ندوة توعوية اقيمت في جامعة الامام جعفر الصادق في الناصرية وشارك فيها طلبة واساتذة الجامعة ومسؤولون حكوميون، إثر ارتفاع مقلق في معدلات جرائم تعاطي وتجارة المخدرات”.

كشفت البيانات الرسمية في قيادة شرطة ذي قار عن تضاعف اعداد الملقى القبض عليهم خلال عامين فقط، اذ بلغ اجمالي الملقى القبض عليهم في جرائم المخدرات 742 متهماً حتى منتصف ايلول 2022 مقارنة بـ 468 متهماً خلال عام 2020.

وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار فؤاد كريم خلال مشاركته في الندوة، إن “قيادة الشرطة تتبنى حملة اعلامية وتوعوية ميدانية من خلال النزول الى الشارع والاسواق والتوجه الى الجامعات وحتى الى اماكن الاحتجاز والمستشفيات وغيرها”.

وتحدث كريم، عن “أهمية التواصل المباشر مع الاشخاص المهتمين بمكافحة المخدرات مع حفظ الكتمان والسرية الخاصة بالمعلومات المتحصلة”.

وأشار، إلى أن “الاجهزة الامنية خصصت خط مفتوح للإبلاغ عن اية حالة تتعلق بتجارة وتعاطي المخدرات”، مؤكداً أن “التعامل مع المعلومات يتم بسرية تامة”.

ولفت كريم، إلى أن “مكافحة المخدرات باتت قضية مجتمع يتحمل فيها الجميع مسؤولية القضاء على هذه الآفة”.

من جانبه، أفاد الأكاديمي حسين مجيد الحصونة بأن “جامعة الامام جعفر الصادق فرع ذي قار حرصت على اقامت ندوة علمية حول مكافحة المخدرات”.

وتابع الحصونة، أن “آفة المخدرات من المظاهر الدخيلة على المجتمع، وقد اخذت تفتك به في الوقت الحاضر”.

ولفت، إلى “مشاركة عدة جهات اختصاص في اعمال الندوة من بينها مديرية مكافحة المخدرات واعلام مديرية الشرطة واطباء في الصحة النفسية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وذلك لغرض المساهمة في وضع الحلول لهذه المشكلة”.

وأكد الحصونة، أن “الندوة استهدفت شريحة الطلبة لغرض التوعية بمخاطر المخدرات وتعاطيها وطرق المعالجة من هذه الآفة الاجتماعية”.

وبدوره تطرق مدير مكافحة المخدرات في ذي قار العميد حسين علي خضير خلال الندوة الى “كيفية مكافحة المخدرات وطرق دخولها الى المحافظة والاماكن التي يجري فيها توزيع المخدرات والاجراءات القانونية المعتمدة تجاه المتاجرين والمروجين والمتعاطين”، مبينا ان “المواد المخدرة منتشرة بصورة كبيرة في محافظة ذي قار”.

ودعا خضير “جميع الاوساط المجتمعية الى التكاتف وتكثيف الجهود للقضاء على مظاهر المخدرات ومخاطرها”.

فيما أكد المختص بمعالجة الادمان على المخدرات ابراهيم الصائغ، ان “قانون مكافحة المخدرات العراقي نص على استقبال اي مدمن او متعاطي للمخدرات في المؤسسات الصحية بصورة طبيعية ومعالجته من دون تحمل اية تبعات قانونية”.

وأفاد الصائغ، بأن “القانون نص ايضاً على الالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمريض وكل ما يتعلق بعلاجه”. ويجد، أن “مواد قانون مكافحة المخدرات تشجع الشباب على العلاج في المؤسسات الصحية والتخلص من آثار المخدرات”.

وشدد الصائغ، على “استعداد مركز الحياة للتعافي من المخدرات الذي افتتح مؤخرا في مستشفى الحسين التعليمي لاستقبال اية حالة من هذا النوع”.

وتنص المادة (40) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، على ان (لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختص بعلاج المدمنين).

وكانت محافظة ذي قار قد اتخذت وبالتنسيق مع فريق الايادي البيضاء اولى خطواتها الميدانية للحد من الادمان على المخدرات وذلك عبر افتتاح مركز تخصصي لمعالجة مدمني المخدرات والأمراض النفسية مطلع ايار 2022، وإطلاق مبادرات مجتمعية لتقديم المساعدة للمدمنين والسيطرة على الارتفاع المتنامي في معدلات جرائم المخدرات.

كشف المشاركون في مؤتمر ذي قار بلا مخدرات منتصف الشهر الحالي، عن تعافي 300 مدمن ومراجعة نحو 1100 آخر لمركز معالجة الادمان خلال بضعة أشهر، وفيما أكدوا ان الشباب يشكلون اكثر من 50 بالمئة من المتورطين بجرائم المخدرات، دعوا الى معالجة مشكلة البطالة بين صفوفهم ورفد مراكز التعافي من المخدرات بخبراء علم النفس لتأهيل المرضى.

وكانت الحكومة المحلية قد نظمت في نهاية حزيران المنصرم ندوة موسعة تحت عنوان (رسالة اطمئنان الى الشباب المغرر بهم) تهدف لتعزيز ثقة الشباب المتعاطين بالمبادرات الحكومية والمجتمعية التي تصب في مكافحة الادمان، حضرها مسؤولون من الدوائر المعنية والقيادات الامنية وممثلين عن المنظمات المجتمعية والقانونية وقادة الرأي ووسائل الاعلام.

يذكر أن قيادة عمليات سومر قد اعلنت عن اعتقال أكثر من 700 متاجر ومتعاطي مخدرات في محافظة ذي قار خلال عام 2021، مؤكدة صدور احكام قضائية بحق 350 مدانا منهم وضبط 35 كيلو غرام من المواد المخدرة وأكثر من 60 ألف قرص مخدر.

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