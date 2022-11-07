شهرة سريعة في ساعة واحدة : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم ــ

لم يكن فاشلا في الدراسة فقط ، إنما كان عاطلا ، اتكاليا ، كسولا ، متذرعا بأمراض نفسية وجسدية وهمية أخرى لكي لا يعمل أسوة بالآخرين ، حاول تجريب حظه في ارتداء عمامة ” لخدمة الله “ــ حسب تعبيره ــ ليعيش حياة دعة و خمول ، ولكنه فشل في ذلك أيضا لافتقاره بلاغة التعبير المؤثرة وبراعة الخطابة المحببة لجماهير عريضة ..

ثم حاول أن يكون شاعرا فنبهه شقيقه الأصغر بسخرية أن عليه أن يميز بين فاعل ومفعول به أو بين مرفوع ومنصوب قبل أن يكون شاعرا ..

و كان رد فعله التذمر والشكوى دائما ، مبررا فشله و كسله قائلا بأن :

ـــ ” ما عندي حظ ولا نصيب .. ماذا أفعل ؟ “

وهو يردد هذا القول دوما ، لكي يثير شفقة الآخرين قبل أي شيء آخر ..

كان ذلك في أزمنة غابرة التي مضت محملة ببصمات مبدعين كبار على كل صعيد أدبي وفلسفي وناحية ثقافية فنية مختلفة، لتحل محلها أزمنة سوشيال ميديا وباقي مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب حيث في أحايين كثيرة لم تعد للموهبة الأصيلة من اعتبار أو مكانة رصينة ، فأصبحت هذه الصفحات و المواقع وسيلة سهلة لتهريج مبتذل وبغية كسب شهرة رخيصة ..

في هذه المرة كان يمضي جل أوقاته ملتصقا بهذه المواقع والصفحات الإلكترونية ليلا ونهارا و.. متعجبا من سرعة شهرة أناس من أمثاله يفتقرون إلى أبسط موهبة حقيقية و أصيلة دون أن يكونوا أفضل منه بأي شيء مميز ..

و ……………………..

فجأة خطر على باله أن يجرّب حظه هو الآخر في أن يعمل لنفسه ” قناة ” في اليوتيوب بعدما قرأ أو رأى شهرة بعض من أولئك و اللواتي ، و قد انتشرت حتى ملأت أركان الأقطار الأصقاع في العالم !!، و الذين لم يكونوا يجيدوا أو يحسنوا غير حركات وبوزات مثيرة للشفقة ليس أكثر ..

في البداية جسّد دوره الأول في هيئة قرد مقلدا ، وهو ينط بقفزات سريعة ، يمينا ويسارا ، فوقا وتحتا مع إطلاق صرخات حادة و زاعقة مزعجة ، و استدارة مباغتة إلى الوراء لعرض مؤخرته الحمراء المقرفة للجمهور الافتراضي المتفرج !..

في دور ثان ارتدى جلد حمار ، ليكون شبيها بالحمار تماما ، وأخذ يدور على نفسه ناهقا حينا ، و رافسا حينا آخر ، ومجعدا وجهه بشكل قبيح ، و مبرزا أسنانه الأمامية الطويلة والكبيرة بتكشيرة منفرة حينا ثالثا ..

في دوره الثالث كان يقلد كلبا ينبح بشدة ، ويهجم على أناس افتراضيين بغية عضهم ، ولكنه لا يستطيع ، بحكم وجود حاجز زجاجي وهمي فاصل بينه و بين مستطرقين عابرين فيصطدم بالواجهة الزجاجية و يغضب ليصبح أكثر وحشية و نباحا عصبيا بكل حدة ، و إذا بالكلب ومن شدة غضبه و هياجه يعض ذيله هو بالذات و بقوة و إذا به يعوي متألما من شدة العضة ..

في البداية وصلته بعض علامات إعجاب ، ثم توالت لتكون بالعشرات وبعدها بالمئات ، ثم ومع استمرارية البث ومرور الساعات توالت لتكون بضعة آلاف ، وعلى هذه الوتيرة و التصاعد المستمرين ..

و في اليوم التالي لاحظ أن علامات الإعجاب وصلت حدود مئات الآلف من معجبات ومعجبين مع رسائل نصية قصيرة تشيد به : تسلم أيها الفنان المبدع .. الله .. الله على هذا الفن الرفيع والتسلية الحلوة .. على هذه الموهبة الفذة .. نحن في انتظارك متلهفين ، كما زيت على نار ، للاستمتاع بأدوارك الفكاهية والكوميدية الرائعة القادمة .. وكان هو يبتسم فرحا لمثل هذا الإطراء الكثير الذي انهمر عليه من كل حدب صوب ، حتى شعر و كأنه يحلم وليس واقعا وهو بطله الحقيقي !..

وقد بلغت فرحته وابتهاجه القمة ، عندما اتصلت به مقدمة برامج في إحدى الفضائيات ( وقد اشتهرت هي الأخرى بنفس الطريقة ولكن بالتعري ، و بالأخص بالإطلالة والحركات “الإيروتيكية ” المبتذلة ، عارضة نهودها و مؤخراتها المصنعّة لتكون كبيرة و بارزة ) طالبة منه إجراء مقابلة بصفته أضحى فنانا ، و أصبحت له شعبية واسعة ..

إلا أنه سرعان ما أصبح في حالة إرباك قلقة متكدرا ، متجهم الوجه فجأة ، عندما قرأ إحدى الرسائل التالية ــ :

ــ لما رأيت قفزاتك القردية الهزيلة البايخة وحمرنتك السخيفة و أنت تنهق حتى دون أن يكون نهيقك شبيها بنهيق حمار حقيقي، فعندها أدركتُ بقوة وعمق ، ما معنى عبارة ” فن التفاهة والابتذال ..أو عصر الثقافة المنحطة ” اللذين برزا و سادا حاليا بفضل الأذواق الرديئة والمتدنية لهذه الجماهير الغفيرة والعريضة !.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط