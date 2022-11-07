صلاح بدرالدين يهنىء الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة انتهاء اعمال المؤتمر الرابع عشر للبارتي

الأخ العزيز كاك مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني المحترم

تحياتي الأخوية الصادقة

بمناسبة انتهاء اعمال مؤتمر حزبكم الرابع عشر ، وإقرار الخطوات اللازمة التنظيمية ، والسياسية ، واعتماد خارطة سياسية لنضال حزبكم المناضل للسنوات القادمة ، وتجديد الثقة بجنابكم للاستمرار في قيادة المرحلة القادمة ، وانتخاب اللجنة المركزية ، والهيئات المسؤولة الأخرى ، أتوجه اليكم ومن خلالكم الى جميع رفاق الحزب وأصدقائه ، وسائر افراد شعب كردستان العراق بالتهاني القلبية الصادقة ، راجيا لكم موفور الصحة ، والتوفيق ، والنجاح فيما تصبون اليه لخير شعب كردستان ، والعراق ، والأمة الكردية ، وكلنا ثقة وامل فيكم كماعهدناكم منذ عقود ، السير المظفر على خطى الزعيم الخالد الراحل البارزاني مصطفى ، في تعزيز العملية السياسية بالعراق الفيدرالي ، وعامل دعم واسناد للنضال المشروع للشعب الكردي في كل مكان .

من موقعي الشخصي كمعاصر ووفي للزعيم الكبير الراحل البارزاني وصديق لكم ، ومؤيد ، وداعم ، وصريح معكم في قول الحقيقة بكل صدق ، ودون مقابل مصلحي خاص، قدمت ( مع رفاقي ) مابوسعي للدفاع عنكم وانجاح تجربتكم في تحقيق الإنجازات القومية ، والوطنية ، منذ أكثر من ستين عاما وحتى الآن ، وفي اصعب الظروف ، واحلك الأيام ، أرى من واجبي التمني لكم ولرفاق حزبكم من مسؤولين ، وكوادر تحقيق ماتصبون اليه ، وكلنا امل ان يشكل نجاح مؤتمر حزبكم الصديق فاتحة خير لاعادة بناء ووحدة الحركة الكردية السورية ، واستعادة شرعيتها ، ودمتم بأمان وسلام سيادة الرئيس.

اخوكم

صلاح بدرالدين

٥ – ١١ – ٢٠٢٢

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط