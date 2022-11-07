قناة الشرقية نيوز..تطور مذهل بعنوان الـ ( CG ) في بث الأخبار والتقارير والعواجل

حامد شهاب

من خلال متابعتي للتطور الكبير الذي شهدته قناة الشرقية نيوز الفضائية وقناة الشرقية المنوعة أو العامة، في ميدان بث الأخبار والتقارير الإخبارية والبرامج المختلفة، وفي مجالات بث عناوين السي جي على وجه التحديد، وكذلك بث العواجل والسبتايتل ، وهو موضوع إختصاصي اللافت، يمكن أن أوضح النقاط الإيجابية المهمة في التطور التقني لتلك المجالات في العمل التلفزيوني في مجال إستخدام السي جي ( CG ) ، وملاحظات أراها ضرورية هي الأخرى ، بشأن المبالغة مؤخرا في تناول موضوعة الـ (CG ) في حجم الحرف الطباعي، أدرجها على الشكل التالي:

1. لقد شهدت قناة الشرقية نيوز والشرقية العامة او المنوعة ، تطورا متسارعا، وربما يكون نوعيا ومذهلا في إختيار عناوين الـسي جي ( CG ) ، التي تعتمدها تلك القناة عند بث نشراتها الإخبارية ، بهدف لفت أنظار المشاهدين الى الحدث الأبرز الهام ، الذي ترغم فيه المشاهد على متابعة تطورات الأحداث ، دون الحاجة الى التعمق في متابعة تفاصيل الأخبار، إن لم يكن لدى المشاهد الوقت الكافي لمتابعة تفاصيل أخبارها .

2. إن إختيار حجم الحرف الطباعي للسي جي (CG)، وبهذه الطريقة الفنية الجمالية المريحة للنظر وبسطرين، أحدهما عنوان رئيسي والاخر تفصيلي ، وإن كانت إعتمدتها قنوات فضائية عربية في بعض الأحيان، كقناة العربية والعربية الحدث والجزيرة ، وقناة الرابعة مؤخرا، إلا أن الشرقية نيوز إختطت لنفسها حرفا طباعيا محدثا، ذا ذائقة جمالية راقية ، وبنوعين من الحروف كبيرة الحجم ، وبكلمات مختصرة، بهدف إيصال المعلومة الى المشاهد بسرعة أكبر ، وقدرة أكبر على إرغام المشاهد على متابعة بقية أخبار النشرة الإخبارية ، وما تبثه من (عواجل) في الأحداث المثيرة والهامة، التي تتطلب سرعة إطلاع الرأي العام على مجرياتها.

3. ومن الملاحظات المهمة التي ينبغي أن أشير اليها ، من وجهة نظري الإن ، في موضوعة عنوان السي جي ( CG) لقناة الشرقية أنها تبالغ أحيانا في حجم الحرف لأحداث تقع ، قد لاتستحق كل هذا التضخيم في حجم الحرف الطباعي، حتى لاتخرج عن المسار المعقول لأهمية الحدث ، والإعتماد على حجم حرف منسق متداول لديها ، أو لنقل لايخرج كثيرا عن الحجوم التي تستخدمها القناة لعناوينها الإخبارية في السي جي (CG ) ، وهو السياق نفسه الذي سارت عليه مؤخرا، فمثل تلك المبالغة ، من وجهة نظري ، كمتخصص وباحث إعلامي وكاتب صحفي طيلة 45 عاما من العمل الصحفي والتلفزيوني ، قد يكون أحيانا ضررها أكبر من نفعها، من حيث إعطاء حجم للحرف يصل الى حد تشويه (جمالية الحرف) الفنية والطباعية ، عندما يتم نفخه بطريقة غير معقولة وتدعو للإستغراب.

4. وأعيد التأكيد ، أن الحرف الطباعي لعنوان السي جي ( CG ) في قناة الشرقية الذي تم إعتماده منذ إسبوعين تقريبا، هو تطور نوعي كبير وإيجابي ، ويشكرون عليه ، وينبغي أن يكون سياقا يلفت نظر المشاهد لإخبارها في المستقبل، وهو يغطي مضمونا مختصرا لمن يتابعها ، وتشده الى نشراتها الإخبارية بهذه الطريقة المبتكرة ، والتي عودتنا قناة الشرقية نيوز والشرقية العامة على تقديمها للمشاهد في مجال التقدم المتسارع في نشرات الأخبار وفي تغطيتها للأحداث المهمة.

5. هناك حرف طباعي في السي جي ( CG ) كبير الحجم ومبالغ به ، يكون في مقدمة بث النشرة الاخبارية ، ثم يتم تقليل حجم حرفه خلال ثوان، ليصل الى الدرجة التي تم تثبيت حجمها في سياق حرف السي جي (CG )، أي أنها تعتمد حجم حرفين طباعيين خلال ثوان، الى أن تعود الى الحرف الطبيعي الذي تم إعتماده مؤخرا.

6. لقد وفر الإستاذ سعد البزاز وهو الخبير الاعلامي العريق في العمل التلفزيوني والصحفي لقنوات الشرقية نيوز والشرقية المنوعة كل وسائل الدعم والتقنيات الحديثة ، ووفر لها مذيعي نشرات ومقدمي البرامج الناجحين، وهم يعتلون شاشة الشرقية بكفائتهم المعهودة ، في أربيل ولندن ، ومن مكاتبها في عمان ودول عربية وأجنبية كثيرة ، وقدم لهم كل ما يحتاجون اليه من دعم مادي وتقني وفني وإخباري، وهو ما أوصل قناة الشرقية بفرعيها الى هذا التطور المذهل الذي حصدت فيه إعجاب ملايين المشاهدين، ليس في العراق فحسب، بل على صعيد عربي ودولي، وتعتمد أخبارها وتقاريرها وبرامجها في ميدان البحوث في مختلف أنشطتها وبخاصة السياسية والإعلامية والثقافية منها على وجه الخصوص.

7. كما أن سبتايتل القناة (subtitle ) الذي يزود المشاهد بتطوات الأخبار المختلفة ، يستخدم حرفا طباعيا متميزا مدعم بجمالية مساره أسفل القناة، وبلون أسود على خلفية بيضاء، يعد مقبولا ومريحا للعين ودون مبالغة ، وينبغي الإستمرار في بثه المريح للعين ، كونه إختير بطريقة فنية واعلامية، تجد الإرتياح والقبول من كثير من مشاهديها ، ومن الخبراء الذين يتابعون مسارات تطورها في أكثر من مجال.

8. إن الملاحظة التي يمكن الإشارة اليها في توجهات عناوين سبتايتل قناة الشرقية نيوز، (subtitle ) ، أن بعضا من عناوينها أصبحت قديمة ، ويمتد بث بعض عناوين السبتايل (subtitle) لإسبوع تقريبا دون تحديث، وبخاصة ما أراه مثلا عن الأخبار التي تخص التغييرات الوزارية الأخيرة، وأحداث أخرى سياسية ، وربما يكون هدف (التكرار) هذا هو لفت المشاهد الى حجم الضرر الذي أحدثه التغيير الوزاري في إختيار شخصيات غير كفوءة من وجهة نظر القناة في كابينة السيد محمد شياع السوداني، وتريد إستمرار لفت الانظار لخلل وزاري من هذا النوع ، تعتقد هي، انه ما كان ليحدث بتلك الطريقة ، التي جوبهت بإنتقادات من اطراف اعلامية ومن ناشطين وخبراء سياسة.

9. كما تستخدم قناة الشرقية حرفا طباعيا مثيرا للإنتباه في موضوعة ( الإخبار العاجلة) أو (الفلاش) ، باللون الأحمر ، حيث أن المشهود لتلك القناة ، أنها سباقة دوما في بث الأخبار المستعجلة لحظة وقوعها، وتتابع تفاصيلها عن كثب ، ولديها من المراسلين ومن يغطون الأحداث المهمة بمعلومات سريعة، ما يمنح القناة التميز الإخباري ، وهو جهد يشكرون عليه ، هو الآخر، فلهم ملايين المتابعين ، لكل حدث مهم، في العراق أو المنطقة أو على صعيد دولي.

هذه ملاحظات مهمة، وددت لفت أنظار القائمين على الشرقية نيوز والشرقية المنوعة ، والإطلاع عليها ، لتكون معينا وشاهدا لهم ، على أنهم يسيرون على الدوام ، في طريق التميز والإبداع ، وهم يشقون طريق التقنيات الحديثة المبتكرة، ويوفرونها لها، كلما إستدعت الحاجة لذلك، خدمة لمتابعيها وعموم الرأي العام ، الذي يعد الشرقية من كبريات القنوات التلفزيونية التي تحظى بالإهتمام والمتابعة من ملايين المشاهدين.

وفي الختام ، لايسعنا إلا أن نتقدم بالتهاني والتبريكات القلبية للقائمين على تلك القناة .. والساعين الى رفعتها وتطورها .. وأمنياتنا لها..ولحادي ركبها الرائد الإعلامي الكبير الأستاذ سعد البزاز ، بالتطور المتصاعد والتوفيق الدائم.

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