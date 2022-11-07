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كانت مقررة الثلاثاء .. تأجيل زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان الى بغداد

كانت مقررة الثلاثاء .. تأجيل زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان الى بغداد

أعلن رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان اوميد صباح ، عن تأجيل زيارة وفد من حكومة الإقليم الى العاصمة العراقية بغداد ، كانت مقررة غداً الثلاثاء ، دون الكشف عن الأسباب.

مضيفاً ، ننتظر تحديد بغداد موعداً للزيارة لاجراءها.

وكان صباح قد اعلن الجمعة الماضية ، عن زيارة لوفد من حكومة الإقليم الى بغداد منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة عدة ملفات ، منها المستحقات المالية للإقليم ومشروع الموازنة المالية الاتحادية وملف النفط والغاز وتوقيع إتفاقية جديدة بين بغداد وأربيل.

مضيفاً ، ان ” لجان الأحزاب السياسية العراقية وبضمنهم الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أعدّوا برنامجاً واتفاقية سياسية وحكومية وصادق عليه البرلمان العراقي فيما بعد، وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان سيتوجه وفد وزاري من حكومة الإقليم الى بغداد الأسبوع المقبل لمتابعة تلك الاتفاقية”.

وأضاف اوميد صباح “مضمون زيارتنا الى بغداد يتعلق بمسألة الميزانية والمستحقات المالية الأخرى”، مردفاً “حسب الاتفاق يتعين على بغداد إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان شهريّ نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من هذه السنة ، وبعدها سنعمل سوية على إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، وسيتم توقيع اتفاقية جديدة بين أربيل وبغداد للعام المقبل”.

وفي الـ 27 من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم ، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني المؤلّفة من 21 وزيراً، ووعّد السوداني إبّان حصول كابينته الوزارية على ثقة البرلمان ، بحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

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