ماذا قال أليجري بعد فوز يوفنتوس على إنتر في ديربي إيطاليا؟

سبورت 360- تحدث ماسيميليانو أليجري، مُدرب يوفنتوس، عن فوز فريقه على إنترميلان بهدفين دون رد، وذلك في ديربي إيطاليا في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي. وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز تورينو قد بدأ عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 52، قبل أن يضيف نيكولو فاجيولو الهدف الثاني في الدقيقة 84. أليجري: كان من المُهم الفوز على إنتر بعد 3 خسائر وقال أليجري، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :”أكثر الأمور المُرضية كانت الفوز على إنترميلان بعد الخسارة في 3 مُباريات والتعادل في مُباراة في آخر 4 مُباريات، لقد كان مُهماً الفوز في المُواجهة”. وتابع مُدرب البيانكونيري حديثه بالقول :”لقد لعبنا بصورةٍ جيدة فنياً، وخاطرنا فقط بخطأ رابيو في فرصة لاوتارو مارتينيز، بهذا الأسلوب كان من غير المُحتمل أن نتلقي الأهداف”. وأضاف أليجري :”الموسم طويل أمامنا، نابولي يبلي بلاءً حسنا، وسنرى ماذا سيحدث بعد كأس العالم”. وأضاف :”هدف يوفنتوس في الموسم؟ الهدف هو القيام بأفضل ما يُمكننا القيام به، لا يجب أن نُفكر أنه بسبب هذا الانتصار فإن كل المشاكل ستُحل وأن موسمنا انتهى، هذه لاتزال خطوة واحدة في وقتها”. وارتفع رصيد يوفنتوس بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 25 يحتل بهم الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يحتل إنترميلان المركز السابع برصيد 24 نقطة. شاهد أيضًا:

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