مفهوم التكنولوجيا بين الحاجة والاستخدام

“تعتبر التكنولوجيا مفهومًا واسعًا يتعامل مع استخدام الأنواع ومعرفتها بالأدوات والحرف اليدوية، وكيف تؤثر على قدرة الأنواع على التحكم في بيئتها والتكيف معها. في المجتمع البشري، هو نتيجة للعلوم والهندسة، على الرغم من العديد من التطورات التكنولوجية التي سبقت المفهومين. التكنولوجيا مصطلح ذو أصول في اليونانية. ومع ذلك، فإن التعريف الصارم بعيد المنال؛ يمكن أن تشير “التكنولوجيا” إلى الأشياء المادية التي تستخدمها البشرية، مثل الآلات أو الأجهزة أو الأواني، ولكنها يمكن أن تشمل أيضًا موضوعات أوسع، بما في ذلك الأنظمة وطرق التنظيم والتقنيات. يمكن تطبيق المصطلح بشكل عام أو على مجالات محددة: تشمل الأمثلة “تكنولوجيا البناء”، “التكنولوجيا الطبية”، أو “أحدث التقنيات”. لقد أثرت التكنولوجيا على المجتمع ومحيطه بعدة طرق. في العديد من المجتمعات، ساعدت التكنولوجيا في تطوير اقتصادات أكثر تقدمًا (بما في ذلك الاقتصاد العالمي اليوم) وسمحت بظهور طبقة ترفيهية. تنتج العديد من العمليات التكنولوجية منتجات ثانوية غير مرغوب فيها، تُعرف بالتلوث، وتستنزف الموارد الطبيعية، على حساب الأرض وبيئتها. تؤثر التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا على قيم المجتمع وغالبًا ما تثير التكنولوجيا الجديدة أسئلة أخلاقية جديدة. ومن الأمثلة على ذلك ظهور مفهوم الكفاءة من حيث الإنتاجية البشرية، وهو مصطلح ينطبق في الأصل على الآلات فقط، وتحدي المعايير التقليدية.

التعريف والاستخدام

بشكل عام، التكنولوجيا هي العلاقة التي تربط المجتمع بأدواته وحرفه، وإلى أي مدى يمكن للمجتمع أن يتحكم في بيئته. يقدم قاموس ميريام وبستر تعريفًا للمصطلح: “التطبيق العملي للمعرفة خاصة في منطقة معينة” و “القدرة التي يمنحها التطبيق العملي للمعرفة”. قدمت أورسولا فرانكلين، في محاضرة بعنوان “العالم الحقيقي للتكنولوجيا” عام 1989، تعريفاً آخر للمفهوم. إنها “الممارسة، الطريقة التي نؤدي بها الأشياء هنا”. غالبًا ما يستخدم المصطلح للإشارة إلى مجال معين من التكنولوجيا، أو للإشارة إلى التكنولوجيا العالية أو مجرد الإلكترونيات الاستهلاكية، بدلاً من التكنولوجيا ككل. يعرّف برنارد ستيجلر، في التقنية والزمن، التكنولوجيا بطريقتين: “السعي وراء الحياة بوسائل أخرى غير الحياة” ، و “كمواد غير عضوية منظمة”. كما يمكن تعريف التكنولوجيا على نطاق واسع على أنها الكيانات، المادية وغير المادية، التي تم إنشاؤها عن طريق تطبيق الجهد العقلي والبدني من أجل تحقيق بعض القيمة. في هذا الاستخدام، تشير التكنولوجيا إلى الأدوات والآلات التي يمكن استخدامها لحل مشاكل العالم الحقيقي. إنه مصطلح بعيد المدى قد يشمل أدوات بسيطة، مثل المخل أو ملعقة خشبية، أو آلات أكثر تعقيدًا، مثل محطة فضائية أو معجل الجسيمات. لا يلزم أن تكون الأدوات والآلات مادية؛ تندرج التكنولوجيا الافتراضية، مثل برامج الكمبيوتر وأساليب العمل، تحت هذا التعريف للتكنولوجيا. يمكن أيضًا استخدام كلمة “تكنولوجيا” للإشارة إلى مجموعة من التقنيات. في هذا السياق، فإن الحالة الراهنة لمعرفة البشرية حول كيفية الجمع بين الموارد لإنتاج المنتجات المرغوبة، أو لحل المشاكل، أو تلبية الاحتياجات، أو تلبية الاحتياجات؛ ويشمل الأساليب الفنية والمهارات والعمليات والتقنيات والأدوات والمواد الخام. عندما يقترن بمصطلح آخر، مثل “التكنولوجيا الطبية” أو “تكنولوجيا الفضاء”، فإنه يشير إلى حالة المعرفة والأدوات الميدانية المعنية. تشير “أحدث التقنيات” إلى التكنولوجيا العالية المتاحة للبشرية في أي مجال. يمكن النظر إلى التكنولوجيا على أنها نشاط يشكل الثقافة أو يغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيا هي تطبيق الرياضيات والعلوم والفنون لصالح الحياة كما هي معروفة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ظهور تكنولوجيا الاتصالات، التي قللت من الحواجز أمام التفاعل البشري، ونتيجة لذلك، ساعدت في ظهور ثقافات فرعية جديدة؛ أدى ظهور الثقافة الإلكترونية، في أساسه، إلى تطوير الإنترنت والكمبيوتر. ليست كل التقنيات تعزز الثقافة بطريقة إبداعية؛ يمكن أن تساعد التكنولوجيا أيضًا في تسهيل الاضطهاد السياسي والحرب عبر أدوات مثل البنادق. كنشاط ثقافي، تسبق التكنولوجيا كلاً من العلوم والهندسة، وكل منهما يضفي الطابع الرسمي على بعض جوانب المسعى التكنولوجي.

العلوم والهندسة والتكنولوجيا

الفرق بين العلم والهندسة والتكنولوجيا ليس واضحًا دائمًا. العلم هو البحث أو الدراسة المنطقية للظواهر، التي تهدف إلى اكتشاف المبادئ الثابتة بين عناصر عالم الظواهر من خلال استخدام تقنيات رسمية مثل الطريقة العلمية. لا تعد التقنيات عادةً منتجات علمية حصرية، لأنه يتعين عليها تلبية متطلبات مثل المنفعة وسهولة الاستخدام والسلامة. الهندسة هي عملية موجهة نحو الهدف لتصميم وصنع الأدوات والأنظمة لاستغلال الظواهر الطبيعية للوسائل البشرية العملية، في كثير من الأحيان (ولكن لا دائمًا) باستخدام نتائج وتقنيات من العلم. قد يعتمد تطوير التكنولوجيا على العديد من مجالات المعرفة، بما في ذلك المعرفة العلمية والهندسية والرياضية واللغوية والتاريخية، لتحقيق بعض النتائج العملية. غالبًا ما تكون التكنولوجيا نتيجة للعلوم والهندسة – على الرغم من أن التكنولوجيا كنشاط بشري تسبق الاثنين. مجالات. على سبيل المثال، قد يدرس العلم تدفق الإلكترونات في الموصلات الكهربائية، باستخدام الأدوات والمعرفة الموجودة بالفعل. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعرفة المكتشفة حديثًا من قبل المهندسين لإنشاء أدوات وآلات جديدة، مثل أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وأشكال أخرى من التكنولوجيا المتقدمة. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار كل من العلماء والمهندسين تقنيين؛ غالبًا ما يتم اعتبار المجالات الثلاثة كأحد أغراض البحث والمرجعية.

دور في تاريخ البشرية

بدأ استخدام الجنس البشري للتكنولوجيا بتحويل الموارد الطبيعية إلى أدوات بسيطة. أدى اكتشاف القدرة على التحكم في الحرائق في عصور ما قبل التاريخ إلى زيادة مصادر الغذاء المتاحة، وساعد اختراع العجلة البشر في التنقل والتحكم في بيئتهم. أدت التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك المطبعة والهاتف والإنترنت، إلى تقليل الحواجز المادية أمام الاتصال والسماح للبشر بالتفاعل على نطاق عالمي. ومع ذلك، لم يتم استخدام جميع التقنيات للأغراض السلمية؛ تطور تطوير أسلحة القوة التدميرية المتزايدة باستمرار عبر التاريخ، من الهراوات إلى الأسلحة النووية.

العصر الحجري القديم (2.5 مليون – 10000 قبل الميلاد)

كان استخدام الأدوات من قبل البشر الأوائل جزئيًا عملية اكتشاف وجزئيًا للتطور. تطور البشر الأوائل من سلالة من البشر الذين يتغذون على قدمين، مع كتلة دماغية تقارب ثلث كتلة الإنسان المعاصر. ظل استخدام الأدوات دون تغيير نسبيًا لمعظم تاريخ البشرية المبكر، ولكن منذ ما يقرب من 50000 عام، ظهرت مجموعة معقدة من السلوكيات واستخدام الأدوات، يعتقد العديد من علماء الآثار أنها مرتبطة بظهور لغة حديثة تمامًا.

الأدوات الحجرية

استخدم أسلاف البشر الحجر والأدوات الأخرى منذ فترة طويلة قبل ظهور الإنسان العاقل منذ ما يقرب من 200000 سنة. يرجع تاريخ أقدم طرق صنع الأدوات الحجرية، المعروفة باسم “صناعة” أولدوان ، إلى ما لا يقل عن 2.3 مليون سنة ، مع أقدم دليل مباشر على استخدام الأداة في إثيوبيا داخل وادي الصدع العظيم ، والذي يعود تاريخه إلى 2.5 منذ مليون سنة. يُطلق على هذا العصر من استخدام الأدوات الحجرية اسم العصر الحجري القديم، ويمتد كل تاريخ البشرية حتى تطور الزراعة منذ ما يقرب من 12000 عام. لصنع أداة حجرية، تم ضرب “قلب” من الحجر الصلب بخصائص تقشر معينة (مثل الصوان) بحجر المطرقة. أنتج هذا التساقط حافة حادة على الحجر الأساسي وكذلك على الرقائق، ويمكن استخدام أي منهما كأدوات، بشكل أساسي في شكل قواطع أو كاشطات. ساعدت هذه الأدوات البشر الأوائل بشكل كبير في أسلوب حياتهم القائم على الصيد والقطف لأداء مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك ذبح الجثث (وكسر العظام للوصول إلى النخاع)؛ تقطيع الخشب؛ تكسير المكسرات المفتوحة سلخ حيوان من أجل جلده؛ وحتى تشكيل أدوات أخرى من مواد أكثر نعومة مثل العظام والخشب. لقد كانت الأدوات الحجرية الأولى بدائية، حيث كانت أكثر بقليل من صخرة مكسورة. في العصر الأشولي، الذي بدأ منذ حوالي 1.65 مليون سنة، ظهرت طرق لعمل هذه الأحجار في أشكال محددة، مثل الفؤوس اليدوية. شهد العصر الحجري القديم الأوسط، منذ ما يقرب من 300000 عام، إدخال تقنية اللب المحضر، حيث يمكن تشكيل شفرات متعددة بسرعة من حجر نواة واحد. شهد العصر الحجري القديم الأعلى، الذي بدأ منذ حوالي 40 ألف عام، ظهور تقشر الضغط، حيث يمكن استخدام الخشب أو العظم أو قرن الوعل لتشكيل الحجر بشكل دقيق للغاية.

النار

كان اكتشاف واستخدام النار، وهو مصدر بسيط للطاقة له العديد من الاستخدامات العميقة، نقطة تحول في التطور التكنولوجي للبشرية. التاريخ الدقيق لاكتشافه غير معروف. تشير الأدلة على عظام الحيوانات المحترقة في مهد الجنس البشري إلى أن تدجين النار حدث قبل 1000000 قبل الميلاد؛ يشير الإجماع العلمي إلى أن الإنسان المنتصب قد سيطر على النار بين 500000 قبل الميلاد و400000 قبل الميلاد. لقد سمحت النار، التي يغذيها الخشب والفحم، للإنسان الأوائل بطهي طعامهم لزيادة قابليته للهضم، وتحسين قيمته الغذائية وزيادة عدد الأطعمة التي يمكن تناولها.

الملابس والمأوى

كانت التطورات التكنولوجية الأخرى التي تم إحرازها خلال العصر الحجري القديم هي الملابس والمأوى. لا يمكن تأريخ اعتماد كلتا التقنيتين بالضبط، لكنهما كانا مفتاحًا لتقدم البشرية. مع تقدم العصر الحجري القديم، أصبحت المساكن أكثر تطوراً وأكثر تفصيلاً؛ في وقت مبكر يعود إلى 380،000 قبل الميلاد، كان البشر يبنون أكواخًا خشبية مؤقتة. الملابس، التي تم تكييفها من الفراء وجلود الحيوانات التي يتم اصطيادها، ساعدت البشرية على التوسع في المناطق الأكثر برودة؛ بدأ البشر يهاجرون من أفريقيا بحلول 200000 قبل الميلاد. وفي القارات الأخرى، مثل أوراسيا. لقد بدأ البشر في عمل العظام والقرون والجلود، كما يتضح من بورينز وراكلويرس التي تم إنتاجها خلال هذه الفترة.

العصر الحجري الحديث عبر العصور الكلاسيكية (10000 قبل الميلاد – 300 م)

بدأ الصعود التكنولوجي للإنسان بشكل جدي فيما يعرف بالعصر الحجري الحديث (“العصر الحجري الجديد”). كان اختراع الفؤوس الحجرية المصقولة تقدمًا كبيرًا لأنه سمح بإزالة الغابات على نطاق واسع لإنشاء المزارع. سمح اكتشاف الزراعة بإطعام أعداد أكبر من السكان، كما أدى الانتقال إلى نمط الحياة المستقرة إلى زيادة عدد الأطفال الذين يمكن تربيتهم في نفس الوقت، حيث لم تعد هناك حاجة إلى حمل الأطفال الصغار، كما كان الحال مع نمط الحياة البدوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال أن يساهموا في العمل في تربية المحاصيل بسهولة أكبر مما يمكنهم في نمط حياة الصيد والجمع. مع هذه الزيادة في عدد السكان وتوافر العمالة جاءت زيادة في تخصص العمل. ما أدى إلى التقدم من قرى العصر الحجري الحديث المبكر إلى المدن الأولى، مثل أوروك، والحضارات الأولى، مثل سومر، غير معروف على وجه التحديد؛ ومع ذلك، يُعتقد أن ظهور الهياكل الاجتماعية الهرمية بشكل متزايد ، وتخصص العمل والتجارة والحرب بين الثقافات المجاورة ، والحاجة إلى العمل الجماعي للتغلب على التحديات البيئية ، مثل بناء السدود والخزانات ، قد لعبت دورًا .

أدوات معدنية

أدت التحسينات المستمرة إلى الفرن والمنافخ ووفرت القدرة على صهر وتشكيل المعادن الأصلية (تحدث بشكل طبيعي في شكل نقي نسبيًا). كان الذهب والنحاس والفضة والرصاص من المعادن القديمة. سرعان ما ظهرت مزايا الأدوات النحاسية على الأدوات الحجرية والعظامية والخشبية للبشر الأوائل، ومن المحتمل أن النحاس الأصلي كان يستخدم منذ ما يقرب من بداية العصر الحجري الحديث (حوالي 8000 قبل الميلاد). لا يوجد النحاس الأصلي بشكل طبيعي بكميات كبيرة، لكن خامات النحاس شائعة جدًا وبعضها ينتج المعدن بسهولة عند حرقه في نيران الخشب أو الفحم. في النهاية، أدى عمل المعادن إلى اكتشاف سبائك مثل البرونز والنحاس الأصفر (حوالي 4000 قبل الميلاد). تعود الاستخدامات الأولى لسبائك الحديد مثل الفولاذ إلى حوالي 1400 قبل الميلاد.

الطاقة والنقل

في غضون ذلك، كان البشر يتعلمون تسخير أشكال أخرى من الطاقة. أول استخدام معروف لطاقة الرياح هو المراكب الشراعية. يظهر أقدم سجل لسفينة تحت الشراع على وعاء مصري يعود تاريخه إلى 3200 قبل الميلاد. منذ عصور ما قبل التاريخ، ربما استخدم المصريون الفيضانات السنوية “قوة النيل” لري أراضيهم، وتعلموا تدريجياً تنظيم الكثير منها من خلال قنوات الري المبنية عمداً وأحواض “الصيد”. وبالمثل، فإن شعوب بلاد ما بين النهرين الأوائل، السومريون، تعلموا استخدام نهري دجلة والفرات لنفس الأغراض. لكن الاستخدام المكثف للرياح والمياه (وحتى البشرية) تطلب اختراعًا آخر. وفقًا لعلماء الآثار، تم اختراع العجلة حوالي 4000 قبل الميلاد. من المحتمل أن تكون العجلة قد تم اختراعها بشكل مستقل في بلاد ما بين النهرين (في العراق حاليًا) أيضًا. تتراوح التقديرات حول وقت حدوث ذلك من 5500 إلى 3000 قبل الميلاد، حيث يضعها معظم الخبراء بالقرب من 4000 قبل الميلاد. تعود أقدم القطع الأثرية ذات الرسومات التي تصور عربات ذات عجلات إلى حوالي 3000 قبل الميلاد؛ ومع ذلك، قد تكون العجلة قيد الاستخدام لآلاف السنين قبل عمل هذه الرسومات. هناك أيضًا أدلة من نفس الفترة الزمنية على استخدام العجلات لإنتاج الفخار. (لاحظ أن عجلة الخزاف الأصلية لم تكن على الأرجح عجلة، بل كانت عبارة عن لوح غير منتظم الشكل من الخشب المسطح مع منطقة صغيرة مجوفة أو مثقوبة بالقرب من المركز ومثبتة على وتد يتم دفعه إلى الأرض. كان من الممكن أن يتم تدويرها بواسطة القاطرات المتكررة من قبل الخزاف أو مساعده.) وفي الآونة الأخيرة، تم العثور على أقدم عجلة خشبية معروفة في العالم في مستنقعات ليوبليانا في سلوفينيا. لقد أحدث اختراع العجلة ثورة في أنشطة متباينة مثل النقل والحرب وإنتاج الفخار (الذي ربما تم استخدامه لأول مرة). لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لاكتشاف أن العربات ذات العجلات يمكن استخدامها لحمل الأحمال الثقيلة، كما أن عجلات الخزاف السريعة (الدوارة) مكنت من الإنتاج الضخم المبكر للفخار. لكن استخدام العجلة كمحول للطاقة (من خلال عجلات المياه وطواحين الهواء وحتى أجهزة المشي) هو الذي أحدث ثورة في تطبيق مصادر الطاقة غير البشرية.

التاريخ الحديث

تشمل الأدوات كلاً من الآلات البسيطة (مثل الرافعة والمسمار والبكرة) والآلات الأكثر تعقيدًا (مثل الساعة والمحرك والمولد الكهربائي والمحرك الكهربائي والكمبيوتر والراديو والمحطة الفضائية، من بين عدة آخرين). مع زيادة تعقيد الأدوات، يزداد نوع المعرفة اللازمة لدعمها. تتطلب الآلات الحديثة المعقدة مكتبات من الكتيبات الفنية المكتوبة للمعلومات التي تم جمعها والتي تتزايد وتتحسن باستمرار – غالبًا ما يحتاج مصمموها وبناؤها ومسؤولوها ومستخدموها إلى إتقان عقود من التدريب العام والخاص المعقد. علاوة على ذلك، أصبحت هذه الأدوات معقدة للغاية بحيث توجد بنية تحتية شاملة من الأدوات والعمليات والممارسات الأقل القائمة على المعرفة التقنية (الأدوات المعقدة في حد ذاتها) لدعمها، بما في ذلك الهندسة والطب وعلوم الكمبيوتر. هناك حاجة إلى تقنيات ومنظمات التصنيع والبناء المعقدة لتشييدها وصيانتها. نشأت صناعات كاملة لدعم وتطوير الأجيال المقبلة من الأدوات الأكثر تعقيدًا بشكل متزايد. تتميز علاقة التكنولوجيا بالمجتمع (الثقافة) عمومًا بأنها علاقة تآزرية، وتكافل، وتعتمد على الآخرين، وتشترك في التأثير، وتشترك في الإنتاج، أي أن التكنولوجيا والمجتمع يعتمدان بشكل كبير على أحدهما الآخر (التكنولوجيا على الثقافة، والثقافة على التكنولوجيا) . يُعتقد عمومًا أن هذه العلاقة التآزرية حدثت لأول مرة في فجر الجنس البشري مع اختراع أدوات بسيطة، واستمرت مع التقنيات الحديثة اليوم. اليوم وعبر التاريخ، تؤثر التكنولوجيا وتتأثر بالقضايا / العوامل المجتمعية مثل الاقتصاد، والقيم، والأخلاق، والمؤسسات، والجماعات ، والبيئة ، والحكومة ، من بين أمور أخرى. يُطلق على الانضباط الذي يدرس آثار العلم والتكنولوجيا والمجتمع والعكس بالعكس العلم والتكنولوجيا في المجتمع.

التكنولوجيا والفلسفة والمجتمع

نشأت المناقشات الفلسفية حول الاستخدام الحالي والمستقبلي للتكنولوجيا في المجتمع، مع وجود خلافات حول ما إذا كانت التكنولوجيا تعمل على تحسين الحالة البشرية أو تفاقمها. تنتقد النيو لودية، والبدائية اللاسلطوية، وحركات مماثلة انتشار التكنولوجيا في العالم الحديث، مدعية أنها تلحق الضرر بالبيئة وتنفر الناس؛ يرى أنصار الأيديولوجيات مثل ما بعد الإنسانية والتقدم التكنولوجي التقدم التكنولوجي المستمر باعتباره مفيدًا للمجتمع وللحالة الإنسانية. في الواقع، حتى وقت قريب، كان يُعتقد أن تطوير التكنولوجيا يقتصر على البشر فقط، لكن الدراسات العلمية الحديثة تشير إلى أن الرئيسيات الأخرى وبعض مجتمعات الدلافين قد طورت أدوات بسيطة وتعلمت نقل معارفها إلى الأجيال الأخرى.

التقنية

بشكل عام، التقنية هي اعتماد مفرط أو ثقة مفرطة في التكنولوجيا كمتبرع للمجتمع. يعتبر البعض أن التقنية هي الاعتقاد بأن البشرية ستتمكن في النهاية من السيطرة على الوجود بأكمله باستخدام التكنولوجيا. بعبارة أخرى، سيتمكن البشر يومًا ما من السيطرة على جميع المشكلات وربما حتى التحكم في المستقبل باستخدام التكنولوجيا. يربط البعض، مثل مونسما، هذه الأفكار بالتخلي عن الدين كسلطة أخلاقية عليا. والأكثر شيوعًا أن التقنية هي انتقاد للاعتقاد الشائع بأن التكنولوجيا الأحدث والمطورة حديثًا هي “الأفضل”. على سبيل المثال، تعد أجهزة الكمبيوتر المطورة حديثًا أسرع من أجهزة الكمبيوتر القديمة، وتتمتع السيارات المطورة حديثًا بكفاءة أكبر في استهلاك الغاز وميزات أكثر من السيارات القديمة. نظرًا لأن التقنيات الحالية مقبولة بشكل عام على أنها جيدة، لا يتم النظر في التطورات التكنولوجية المستقبلية بحذر، مما يؤدي إلى ما يبدو أنه قبول أعمى للتطور التكنولوجي.

التفاؤل

يتم وضع الافتراضات المتفائلة من قبل مؤيدي الأيديولوجيات مثل ما بعد الإنسانية والفردية، الذين يرون أن التطور التكنولوجي له آثار مفيدة بشكل عام على المجتمع والحالة الإنسانية. في هذه الأيديولوجيات، التطور التكنولوجي جيد أخلاقيا. يرى بعض النقاد هذه الأيديولوجيات كأمثلة على العلموية والطوباوية التقنية ويخشون فكرة التعزيز البشري والتفرد التكنولوجي التي يدعمونها. وصف البعض كارل ماركس بأنه متفائل تقني.

التشاؤم

على الجانب المتشائم إلى حد ما، يوجد بعض الفلاسفة مثل هربرت ماركوز وجون زرزان ، الذين يعتقدون أن المجتمعات التكنولوجية معيبة بطبيعتها. يقترحون أن نتيجة مثل هذا المجتمع هي أن تصبح تكنولوجية إلى الأبد على حساب الحرية والصحة النفسية (وربما الصحة الجسدية بشكل عام، حيث ينتشر التلوث من المنتجات التكنولوجية). الكثير، مثل لوديتس والفيلسوف البارز مارتن هيدجر، لديهم تحفظات جادة، على الرغم من أنها ليست تحفظات معيبة مسبقًا، حول التكنولوجيا. يقدم هايدجر وجهة النظر هذه في “السؤال المتعلق بالتكنولوجيا”: “لذلك لن نختبر أبدًا علاقتنا بجوهر التكنولوجيا طالما أننا نتصور وندفع التكنولوجيا إلى الأمام، أو نتقبلها، أو نتجنبها. في كل مكان بقينا فيه غير حر ومقيد بالتكنولوجيا، سواء أكدناها أو رفضناها بشغف “. لقد تم العثور على بعض الانتقادات الأكثر إثارة للتكنولوجيا في ما يُعتبر الآن كلاسيكيات أدبية بائسة، على سبيل المثال كتابات عالم جديد شجاع لألدوس هكسلي وكتابات أخرى، وكتاب أنتوني بورغيس البرتقالة البرتقالية، وكتاب جورج أورويل ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون. وفي كتاب فاوست لجوته، بيع فاوست روحه للشيطان مقابل السيطرة على العالم المادي ، غالبًا ما يتم تفسيره أيضًا على أنه استعارة لاعتماد التكنولوجيا الصناعية. كتبه ثيودور كاتشينسكي (المعروف أيضًا باسم أونابومبر) وطُبع في العديد من الصحف الكبرى (والكتب اللاحقة) كجزء من محاولة لإنهاء حملة قصفه للبنية التحتية الصناعية التقنية.

التكنولوجيا المناسبة

ومع ذلك، تم تطوير مفهوم التكنولوجيا المناسبة في القرن العشرين (على سبيل المثال ، انظر عمل جاك إلول) لوصف المواقف التي لم يكن من المرغوب فيها استخدام تقنيات جديدة جدًا أو تلك التي تتطلب الوصول إلى بعض البنية التحتية المركزية أو الأجزاء أو المهارات مستورد من مكان آخر. نشأت حركة القرية البيئية جزئيًا بسبب هذا القلق.

أنواع أخرى

يعد استخدام التكنولوجيا الأساسية أيضًا سمة للأنواع الأخرى بصرف النظر عن البشر. وتشمل هذه الرئيسيات مثل الشمبانزي، وبعض مجتمعات الدلافين، والغربان. لقد كانت القدرة على صنع واستخدام الأدوات تعتبر ذات يوم من السمات المميزة لجنس الإنسان. ومع ذلك، فإن اكتشاف بناء الأدوات بين الشمبانزي والرئيسيات ذات الصلة قد تجاهل فكرة استخدام التكنولوجيا باعتبارها فريدة من نوعها بالنسبة للبشر. على سبيل المثال، لاحظ الباحثون أن الشمبانزي البري يستخدم أدوات للبحث عن الطعام: بعض الأدوات المستخدمة تشمل الإسفنج الورقي، مجسات صيد النمل الأبيض، المدقات والرافعات. تستخدم الشمبانزي في غرب إفريقيا أيضًا المطارق الحجرية والسندان لتكسير المكسرات.

