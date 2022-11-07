ملفات فساد وهدر للمال في الخطوط الجوية العراقية (3)

إنفاق مبلغ خيالي يصل إلى 14 مليون دولار لإصلاح محرك الطائرة

 الخطوط الجوية العراقية تتعمد تعطيل طائراتها لتشغيل «فلاي بغداد»

 في الجزء الثالث والأخير ستعرض المدى وثائق عن تعيين خبراء برواتب كبيرة ووجود مشكلات فنية في طائرات حديثة

تكشف (المدى)، تفاصيل صفقات فساد مالي كبير داخل أروقة شركة الخطوط الجوية العراقية، التي تعد أكبر شركة للطيران في البلاد، وتعود ملكيتها للدولة العراقية.

وفي الجزء الثاني تظهر الوثائق عملية شراء محرك لطائرة بمبالغ خيالية، مع تعمد شركة الخطوط الجوية العراقية تعطيل طائراتها من أجل تشغيل طائرات أخرى تابعة لشركة (فلاي بغداد)، مع خروق واضحة في اتفاق مبرم مع شركة فرنسية.

إصلاح محرك طائرة بكلفة 14 مليون دولار!

تشير عدد من الوثائق الى انه خلال فترة الحج الاخيرة، أكد القسم التجاري في الخطوط الجوية العراقية احتياجه لطائرة متوقفة خلال فترة الحج والعمرة والمناسبات الدينية الأخرى وحسب عقد (الحج والعمرة).

واكدت وثيقة صادرة من شركة الخطوط العراقية، أن الطائرة 400-B747 توقفت عن الخدمة بسبب العارض الأخير لمحرك رقم (4) ولغرض اعادتها الى الخدمة يتطلب تجهيزها أيضأ بمحرك رقم (2) لانتهاء فترة تنفيذ النشرات الالزامية عليه، حيث توجد طرق التأهيل وهي:

– شراء محركين ويقدر سعر المحرك الواحد بمبلغ (7 ملايين دولار) تقريبا وحسب المراسلات الالكترونية مع الشركات العالمية والمرفقة ربطت به إرسال المحركين العاطلين الى مركز صيانة معتمد لغرض عمل عمرة كاملة لهما والتي تحتاج كأقل فترة لتنفيذها (3 أشهر) بدون ایجاد عوارض اخرى وستكون تكلفة المحرك الواحد (7 ملايين دولار) لندرة مراكز الصيانة العالمية لهذا النوع في المحركات وحسب المراسلات الالكترونية مع شركات الصيانة المعتمدة.

– تأجير محركين كلفة ايجار المحرك الواحد تقريبا بمبلغ (150) ألف دولار كقيمة مقطوعة للشهر الواحد مضافا اليه (2500) دولار عن قيمة كل دورة تشغيل واحدة للمحرك.

وعلى خلفية رأي اللجان الفنية قررت الشركة، تأجير محركين بكلفة تقديرية ثابتة الدفع بمبلغ (300) ألف دولار مضافة لها كلفة التشغيل التقديرية لمرة واحدة لكلا المحركين بمبلغ (5000) دولار، ويتم بنفس الوقت ارسال المحركين العاطلين للتصليح لعمل تعمير كامل والتي ستكلف بكلفة تقديرية (14) مليون دولار وتكون على شكل دفعات لحين استلام المحركات بعد اصلاحها، او شراء محركين بكلفة تقديرية (14) مليون دولار.

استئجار طائرات من “فلاي بغداد” بـ 8 ملايين دولار

وتشير وثائق حصلت عليها (المدى)، الى ان شركة الخطوط الجوية العراقية تعمدت استمرار تعطيل طائرات خلال موسم الحج والعمرة، لتشغيل طائرات شركة (فلاي بغداد) الاهلية، عن طريق استئجار طائراتها لصالح الخطوط الجوية العراقية.

(وثيقة فلاي بغداد) عددها 1 فقط

ضغوطات لشراء طائرات بكلفة مرتفعة

يشير كتاب صادر من دائرة العقود في شركة الخطوط الجوية العراقية الى كلفة شراء 3 محركات لطائرة بوينـغ 800-B737.

وبحسب الكتاب، فأنه فـي محضـر لجنـة شـراء مـحـارك تـم تـحـديـد ســعر المحـرك الواحـد بـدون ملحقـات (BARE ENGINE) بـ (12,368,903) اثنـا عشـر مليوناً وثلاثمائة وثمانيـة وستين الـف وتسعمائة وثلاثة دولارات أمريكـية وسـوف يـتـم طـلـب ملحقـات المحرك بعـد الحصـول علـى الأسعار مـن الشـركة الأم مـع العـرض أن مجلس إدارة الشركة وافـق علـى شـراء مـحـارك كاملة مع ملحقاتها في حين لم يتم التطرق من خلال الاتفاقية الى شراء ملحقات المحركات.

في حين تظهر وثيقة اخرى صادرة من القسم الفني، الضغوطات التي مورست للإسراع بشراء المحركات رغم الكلف المرتفعة، والتحذير من خروج الطائرات التي تحتاج الى صيانة عن الخدمة.

خروقات في اتفاق مبرم مع شركة فرنسية!

وفي شهر آب 2019 أبرمت الخطوط الجوية العراقية، اتفاقية مع شركة CFM هي شركة مؤسسة بموجب قوانين فرنسا ويقع مكتبها المسجل في 2، جادة الجنرال مارتيل فالين،75015 باريس، فرنسا ويمتلكها كل من شركة General Electric الأمريكية المؤسسة في نيويورك وشركةSafran Aircraft Engines، وهي شركة فرنسية.

وتشير وثائق حصلت عليها (المدى)، الى ان الاتفاقية تتضمن بنوداً عامة لشراء الخطوط الجوية لمحركات غيار ومعدات ذات علاقة وقطع غيار لغرض دعم أسطول الطائرات التابع للخطوط الجوية العراقية والذي تم تصنيع محركاته من قبل CFM وقامت شركة Boeing بتصنيع الطائرات لغرض دعم أسطول الخطوط العراقية المكون من 30 طائرة من نوع 800-B737 التي تعمل على محركاتCFM56-7826E وحيث أن أسطول الزبون تناقص من 30 طائرة من نوع 800-B737 تعمل بمحركاتCFM56-7B26E الى 14 طائرة من نوع 800-B737 تعمل بمحركات CFM56-7B26E، وحيث أن الخطوط العراقية عجزت عن استلام 7 محركات غيار جديدة من نوع CFM56-7B26E من محركات الغيار التسع المتعاقد عليها وحيث أن CFM مخولة بموجب اتفاقية الخطاب بمطالبة العراق بتكاليف الغاء 15% من سعر محرك الغيار (تكاليف الإلغاء الدنيا) بقيمة 11,994,363 دولاراً أمريكياً فيما يخص الغاء سبع محركات غيار وأن الطرفين يرغبان بتعديل اتفاقية الخطاب لغرض تعديل عدد الطائرات ومحركات الغيار وتعديل أحكام وشروط تجارية معينة في اتفاقية الخطاب.

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