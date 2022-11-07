وزير البيئة العراقى: التغير المناخى تهديد حقيقى لنا ولأجيالنا المستقبلية

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور جاسم الفلاحى وزير البيئة العراقي، إن التغير المناخى تهديد حقيقى لنا ولأجيالنا المستقبلية، نتيجة لزيادة معدلات الإحترار والتطرف المناخى، مؤكدا أننا تجاوزنا موضوعات التغير المناخى إلى حدود ظواهر مناخية فى غير أوانها.

وأكد الدكتور جاسم الفلاحى، خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، على زيادة معدلات درجات الحرارة فى بلدان كانت تعانى فى السابق من انخفاض غير مسبوق، وتناقص كثير فى معدلات التساقط المطرى، وازدياد الجفاف، وشح كبير فى نوعية وكمية المياه العذبة.

وأشار إلى أن هناك تحدى كبير من التغيرات المناخية لمنطقتنا وخصوصا بعد تصنيف العراق أنه من أكثر دول العالم تضررا من تأثيرات التغير المناخى، مؤكدا أننا فى حاجة ماسة لمثل هذه المؤتمرات لإيجاد حلول عالمية لمشكلة عالمية وإن اختلف تأثيرها على بقية البلدان.