صحافة رياضية شاهد : يورجن كلوب عن أهداف محمد صلاح أمام توتنهام: «أفضل لاعب رأيته في حياتي» الأثنين 2022/11/07 الساعة 12:31 ص -أخبار الرياضة 11 22 م الأحد 06 نوفمبر 2022 ليفربول وكلوب عب ر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بأهداف محمد صلاح أمام.

يورجن كلوب عن أهداف محمد صلاح أمام توتنهام أفضل لاعب رأيته في حياتي

ليفربول وكلوب

عبّر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بأهداف محمد صلاح أمام توتنهام، وذلك بعد تسجيله هدفين قاد بهما فريقه للفوز على توتنهام بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

كلوب يشيد بأهداف محمد صلاح أمام توتنهام

محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين الذين رآهم في تاريخه، بعد أدائه في الفترة الماضية.

وقال المدير الفني لفريق ليفربول: «عندما تنظر للخلف، سيتذكر الجميع واحدا من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي بسبب الأرقام التي ستكون مجنونة، لقد سجل هدفين ولعب كنجم للفريق بأداء عال وموقف متميز».

كلوب حديثه قائلًا: «حتى مع بدايته البطيئة هذا الموسم، لكنه شارك في معظم الفرص، لكننا لم نستغلها ولم يستغلها هو أحيانا، وهي مرحلة طبيعية لأي لاعب، أنا لست مندهشا من هذا».

وواصل مدرب ليفربول حديثه: «أنا مسرور من أجله وأدائه المميز، أظهر موقفًا رائعًا الليلة»، مشيرًا إلى أنه جاهد من أجل تسجيل الأهداف في المباراة، وكان يتواجد من أجل استخلاص الكرة ولمس الكرة مرتين، وكاد يسجل هدفًا ثالثًا، وأداؤه مذهل.

محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على توتنهام

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي فريقه قبل أن يحرز الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هدف تقليص الفارق لكنه لم يشفع لفريقه في العودة من جديد.

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