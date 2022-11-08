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الأنواء الجوية تنفي تعرض البلاد لموجات برد قريبة

نفت هيئة الأنواء الجوية، أمس الاثنين، تعرض البلاد إلى موجات برد قريبة، مؤكدة أن الأمطار الحالية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، في تصريحات صحافية إن “كمية الأمطار في البلاد حتى الآن خفيفة وهناك انخفاض بدرجات الحرارة، مع الدخول بموسم الشتاء”.

وتوقع الجابري، “تساقط أمطار بعموم البلاد في الأسبوع المقبل”، مشيراً إلى “عدم وجود مؤشرات بشأن موجات برد أو تساقط كثيف للأمطار حتى الآن وبالتالي تبقى الأمطار على مستواها الحالي خفيفة الى متوسطة خاصة في المناطق الشمالية”.

ولفت، الى ان “قسم التنبؤ الجوي مستمر بإجراء التحديثات الجوية”، داعياً “المواطنين الى اعتماد الأخبار الموثوقة من مصادرها والابتعاد عن صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة”.

من جانبه، ذكر الراصد الجوي صادق عطية، أن “مرتفعاً جوياً قوياً يسيطر على وسط أوروبا لغاية منتصف الاسبوع المقبل، يسبب استقرار نسبي وجفاف اغلب مناطق القارة”.

وتحدث عطية، عن “نزول اخاديد ممطرة في بلاد الشام والعراق وشمالي الجزيرة العربية”، داعياً إلى “الاستعداد لحالتين جويتين تؤثران في اجواء البلاد”.

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