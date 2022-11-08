السوداني يوجه بتشكل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مواطن امريكي في بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مواطن امريكي في بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد”.

وأضاف، أنه “تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت”.

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