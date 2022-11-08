المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة العام الحالي

بغداد/ نبأ مشرق

أفادت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، بأن أولوية عمل البرلمان لهذا العام ستكون لقانون الموازنة الاتحادية، مؤكدة انتظار وصوله من الحكومة من أجل المضي في عملية تشريعه.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح إلى (المدى)، إن “البرلمان سوف يقوم بتشريع القوانين التي أدرجها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في منهاجه الحكومي”.

وتابع كوجر، أن “الأولوية ستكون للموازنة وننتظر أن تصل من الحكومة من أجل إقرارها ونأمل أن ننجز هذه المهمة قبل نهاية العام الحالي”. وأشار، إلى أن “المرحلة الثانية ستكون لقانون النفط والغاز بوصفه من ضمن الاتفاقات السياسية ايضاً وضرورة أن يتم تشريعه خلال مدة 6 أشهر، فضلاً عن قوانين أخرى من الخدمة المدنية والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، في حديث مع (المدى)، إن “البرلمان سوف يستأنف جلساته اليوم الثلاثاء بعد أن رفع آخر الجلسات قبل يومين”.

وتابع النوري، أن “هناك عددا من القوانين التي يسعى البرلمان إلى الإسراع في إقرارها وخصوصاً تلك التي تقدم الخدمة إلى المواطن العراقي”.

وأشار، إلى أن “أبرز تلك القوانين هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وهو يعد من التشريعات المرحّلة من الدورات السابقة”.

ومضى النوري، إلى أن “الإطار التنسيقي يتطلع لأن يتم إقرار هذا القانون خلال الدورة الانتخابية الحالية ولا يتم تأجيله كما حصل في السابق”.

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