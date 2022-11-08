المعارضة المثقفة حاضرا خير ضمان لمستقبل افضل * ح 2 د. رضا العطار

اما المؤثر الاكبر في ثقافة المعارضة هو اللقاحية الجاهلية والمشاعية الأسيوية، فقد تبلورت فكرة الرفض للدولة من قبل الفرد العربي في الجاهلية واستمرت تفعل فعلها طيلة عصور الاسلام. وهي تشكل احد اهم عناصر التحريض في الصراع السياسي – الاجتماعي الذي ازدحمت به تلك العصور.

اما المشاعية فهي وعي مشترك للاسيويين الذين يتشكل تاريخهم من الصراع بين نزعتين متكافئتين في الشدة هما النزعة الاقطاعية والنزعة المشاعية – وتتضح هذه المعطيات من التعمق بالخصوص في الثقافتين الصينية والاسلامية. و ليس للدين علاقة ايجابية بهذا الصراع فقد وقف مع الاقطاع في الحضارتين – – دين الاسلام كان مع الاقطاع التركي والبوذية مع الاقطاع الهندي – – ولو استثنينا اقلياتهم القومية، لم يكن للاقطاع الصيني دين يرعاه، لان الصينيين لم يعرفوا الاديان اصلا.

ينبغي التمييز بين الروح والدين، خلافا للوهم السائد، فالدين منحنى علاقة حسية بين الناس وبين الخالق الذي يصوره الدين في صورة امبراطور يجلس على عرش وله اعوان ينفذون اوامره – ويعتمد في حكمه على المكافأة والعقاب اي على الجنة والنار – والجنة نعيم مادي حسي خالص يتألف من الاكل والشرب والنكاح – ولذلك رفضها المتصوفة – اما الزندقة الاسلامية فتظهر مفارقة عملية في هذا الباب، ذلك ان معظم الذين انكروا النبوات من الزنادقة على اختلافهم سلكوا سلوكا روحانيا متجردا من اللذائذ مقابل رجال الدين الذين تمسكوا بمبدأ سعادة الدارين / الحسية واللذائذية.

ويرجع الى ابي العلاء المعري تثبيت المقابلة بين روحانية الزنديق وحسية المؤمن. ومن الطريف ان بعض مثقفينا المعاصرين الذين نحوا منحى الالحاد، ينغمسون في الاباحية لكي يثبتوا معارضتهم للدين، جريا على الوهم الراسخ في اذهانهم بالجمع بين الدين والروحانية او بين الدين والفضيلة – – ان منظومة الفضائل الراقية هي التي طورها زنادقة الاسلام من الفلاسفة والمتصوفة وافذاذ المفكرين.

وينبغي التفريق ايضا بين الفكر الروحاني والسلوك الروحاني – – فالفكر الروحاني غيبي خرافي لا علمي، يقول بوجود الروح المسيّرة للوجود المادي للطبيعة وبأسبقيتها على المادة. ووجودها خارج العالم، وهو نفسه الفكر الديني ولو انه قد لا يقترن بالدين من جهة الطقوسية ومنظومات العقائد – ومثاله نظرية (ليبنتز) حول الذرات الروحية – فهي نظرية روحانية ولو انها لا تتطرق الى اللاهوت. – وحقيقة الحال انه لا روح في الطبيعة لا داخلها ولا خارجها والطبيعة مادة فقط. والعلاقات بين الاشياء علاقات مادية صرفة – وانما تكون العلاقات الروحية بين الناس لا بين الاشياء – فهي مفهوم اجتماعي لا مفهوم فيزياوي. على ان الفلاسفة الحكماء في الشرق ومنهم اقطاب التصوف الاسلامي ارادوا روحنة الطبيعة ضمن نضالهم الاجتماعي الموجه ضد قسوة الدولة وحسية الدين وضمن احساسهم بان نظام الطبيعة ليس عقلانيا ولا عادلا وانه يحتاج الى تعديل كما يحتاج المجتمع البشري الى تغيير ليكون عادلا وتحل فية القيم المشاعية بين الناس بدلا من العلاقات الاقتصادية الصرفة – ومع انهم اعطوا تفسيرا ماديا للوجود مضادا للتفسير الديني فقد احتفظوا بعلاقة روحية من خلال وحدة الوجود لكنها علاقة داخلية ولا تكون محكومة بتأثير خارجي كما تصوره الاديان.

ويشارك الاديب الالماني جوته حكماء الشرق في هذه الرغبة بنظريته في الطبيعة – وقد سميتها رغبة لانها تهدف الى تغيير الطبيعة لا تفسيرها. ومدارها اللارأس هو العلاقات الاجتماعية – فالسلوك الروحاني للمثقف الذي هو بخلاف الفكر الروحاني مطلب راهن في كل وقت، لترقية الانسان – وتكون الشخصية الحرة القوية بافق نضالي اقتحامي يملأ ميادين العمل الاجتماعي بالقيم الكفاحية والمثل العليا المضادة لاخلاقيات التملك الخاص والنفاق الديني.

* الفيلسوف العراقي هادي العلوي في المرئي والّامرئي في الادب والسياسة.

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