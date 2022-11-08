ذي قار: برنامج لتحصين المثقف من الفساد وتنمية ثقافته القانونية

ذي قار / حسين العامل

باشرت مستشارية محافظة ذي قار لشؤون المواطنين ومؤسسات حكومية ومجتمعية بتنفيذ برنامج تدريبي لتنمية الثقافة القانونية وتحصين الموظف من الفساد في خمس دوائر حكومية، وفيما اشارت الى تعرض الموظفين الى ضغوط مجتمعية ووظيفية مختلفة، شددت على إعادة الاعتبار للموظف الذي تثبت براءته من تهم الفساد.

ويشمل برنامج الدورات التدريبية الذي شاركت فيه منظمة شباب الجنوب وهيئة النزاهة مكتب تحقيقات ذي قار وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كل من دوائر الزراعة والشباب والرياضة والبيئة وقسم تمكين المرأة والكهرباء.

وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي في حديث مع (المدى)، إن “البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بأصول وقواعد العمل الاداري المتنوع”.

وأكد سعدي، “أهمية تنمية مهارات وقدرات الموظفين وتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية في مختلف مجالات عملهم”.

وأشار، إلى أن “فحص المحررات موضوع التعامل، والتأكد من مدى توافقها مع الإجراءات القانونية السليمة امر يكتسب اهمية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة”.

ولفت سعدي، إلى أن “التمكن من آليات معرفة مدى صحة وسلامة المرفقات من الناحية الإدارية والقانونية، والوقوف على الضوابط القانونية لرفض المحرر أو مرفقاته من شأنه ان يحصن الموظف من الوقوع في الخطأ الإداري”، مشدداً على “أهمية التعاطي القانوني مع استفسارات المواطنين عند الرد عليها”. ويجد، أن “ضعف الثقافة القانونية مشكلة خطيرة تهدد حقوق الأفراد بالضياع وان الإلمام بهذا النوع من الثقافة ضرورة لا بد منها”.

وشدد سعدي، على “ضرورة نشر الثقافة القانونية بين أطياف المجتمع كافة من خلال طرحها عبر الندوات والمحاضرات داخل المؤسسات والدوائر الحكومية وغيرها”.

ويرى، أن “الموظف الذي يفتقر إلى الثقافة القانونية كثيرا ما يأخذ بالتخبط في ارتكاب الأخطاء ولا يتمكن حتى من الدفاع عن حقوقه او عن حقوق مؤسسته، وهو ما لا يصب في صالحهما معاً”.

وذهب سعدي، إلى أن “مشاركة ممثلين عن هيئة النزاهة في البرنامج التدريبي من شأنه ان يوفر فرصة للاطلاع على طبيعة وبيئة عمل تلك الدوائر وخلق روح من الالفة بين الموظف والجهات التحقيقية بدلا من علاقة المتهم والمحقق”.

وقال مراسل (المدى)، إن “المشاركين بالبرنامج التدريبي شددوا على إعادة الاعتبار للموظف الذي تثبت براءته من تهم الفساد، وأكدوا أن الموظف كثيرا ما يتعرض الى ضغوط اثناء العمل او حالات ابتزاز تصل احيانا الى اقامة دعاوى كيدية امام القضاء او هيئة النزاهة”.

وتابع، أن “المشاركين قالوا أيضاً إن الموظف الذي يكون تعرضه لمثل هذه الاتهامات وتثبت براءته امام القضاء ينبغي ان يعاد له الاعتبار كون التهم الموجهة له تمس سمعته الاجتماعية والوظيفية”.

ونقل عنهم القول، إن “عدداً غير قليل من الموظفين ومن مختلف الدوائر استُقدموا للتحقيق بتهم وثبتت براءتهم لكن لم يُعد لهم الاعتبار او الاعتذار عن التهمة الموجهة إليهم”.

ويرى المشاركون بالبرنامج ان الآثار النفسية العميقة الناجمة عن التهم الكيدية تتسبب بانكفاء الموظف وتقمع روح المبادرة عنده وتجعله يتعامل مع الامور الوظيفية بصورة روتينية لا تخلو من التشدد خشية من المساءلة القانونية.

وشددوا على أهمية دعم الموظفين ورفع قدراتهم ومعنوياتهم في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد وان لا يكون الموظف عرضة للاتهام دون وجه حق من قبل المغرضين أو المؤسسات التحقيقية.

وكان مجلس قيادة الثورة (المنحل) قد قرر في الـ 30 من تشرين الثاني 1978، الغاء قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 بموجب قرار يحمل الرقم 997 لسنة 1978.

وقال المحامي عمار حميد العتابي في حديث سابق مع (المدى) إنّ ” قانون رد الاعتبار كان من القوانين العراقية الرائدة، وهو من اوائل القوانين العربية في هذا المجال، وقد تم إلغاؤه من قبل مجلس قيادة الثورة (المنحل) في عهد النظام السابق”.

وأضاف العتابي، أن “الكثير من التشريعات العربية المقارنة كانت تعتبر قانون رد الاعتبار العراقي مثلاً يقتدى به”، مشدداً على أن “الغاء قانون رد الاعتبار يمثل نقصاً تشريعياً في القوانين العراقية”.

وأشار، إلى أن “الدعاوى الكيدية تسبّبت بتوقيف واحتجاز الكثير من المتهمين لسنوات عدّة، وبعد ثبوت براءتهم، لم يتم تعويضهم عن المدة التي قضوها بالاحتجاز ولم يتم رد الاعتبار لهم بعد إلغاء هذا القانون”.

وتحدث العتابي، عن أهمية ان “يتحمل المتسبب بالضرر سواء كان (المشتكي) في الدعاوى الكيدية أو المخبر السري أو الدولة مسؤولية الضرر الذي لحق بالمتهم البريء”.

ونوه، إلى أن “الكثير من المواطنين جرى اعتقالهم وحجزهم لعدّة سنوات من دون أن يجري لهم رد الاعتبار سواء من الناحيتين المادية أم المعنوية”.

ومضى العتابي، إلى “الدعوة لتشريع قانون رد اعتبار جديد يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية وينصف ضحايا الدعاوى الكيدية وشهود الزور والمخبرين السريين الذين يقدمون المعلومات المظللة للعدالة”.

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