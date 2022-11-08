واشنطن ترحب بالمحادثات بين أربيل وبغداد قبيل زيارة مرتقبة لوفد كوردستان

أبدت الولايات المتحدة الاثنين دعمها للمباحثات والتفاهمات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لوفد حكومة الإقليم إلى العاصمة العراقية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه وفد من حكومة إقليم كوردستان للتوجه إلى بغداد في أول زيارة منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وزار وفد من القنصلية العامة الأمريكية لدى أربيل وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان. وتألف الوفد من نائبة القنصل العام زهرة بيل ورئيسة قسم الاقتصاد في القنصلية هيس بيلي.

وأعرب وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية الجديدة، وعبّر عن أمله “في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد في إطار الدستور والقانون والحصول على الحقوق المشروعة للشعب الكوردي”، حسبما ذكره بيان لوزارة المالية.

ونقل البيان عن شيخ جناب قوله إن الوفد الحكومي سيزور بغداد “قريباً” لمناقشة حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وأوضح أن جزءاً آخر من محادثات الزيارة سيشمل مناقشة ملف النفط الغاز وحله في إطار الدستور.

هذا وأكد الوفد القنصلي الأمريكي دعمه لاستمرار المحادثات والتفاهمات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفق ما نقل البيان.

ومن المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد في الفترة المقبلة. وكان من المفترض أن تبدأ الزيارة يوم غد الثلاثاء أو الخميس.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح إن الوفد الحكومي الإقليمي لا يزال ينتظر الحكومة الاتحادية لتحديد موعد الزيارة.

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