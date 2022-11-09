السجن 10 سنوات لمحافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر

افاد مصدر قضائي، اليوم الاربعاء، بالحكم غيابيا على محافظ صلاح الدين السابق، عمار الجبر، بالسجن 10 سنوات.

وقال المصدر إن “القضاء اصدر حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات على محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر لتورطه بقضايا فساد وهدر للمال العام”.

وفي 9 حزيران الماضي 2022، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، مذكرة قبض وتحري بحق محافظ صلاح الدين المقال، عمار الجبر.

وجاء في المذكرة الصادرة، عن محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية، تخويل “أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة، بالقبض على (عمار جبر خليل عبد الحميد الجبوري)”.

ونوهت المذكرة، إلى نوع الجريمة والمادة القانونية المستندة إليه هي “طلب مبالغ مالية مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة وفقاً للقرار 160 لسنة 1983 المعدل”.

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم 19 آيار 2022، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة.

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