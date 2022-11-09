السوداني يستقبل سفيري إيطاليا واستراليا لدى العراق

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، السفيرة الأسترالية لدى العراق السيدة بولا غانلي، والسفير الايطالي لدى العراق السيد ماوريتسيو كريكانتي، كلٌّ على حده.

وبحث اللقاءان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد الشراكة البنّاءة بين العراق والبلدين الصديقين؛ إيطاليا وأستراليا، بما يعود بالنفع على مصالح الشعب العراقي والشعبين الايطالي والاسترالي.

وجرى خلال اللقائين بحث مسارات العمل المشترك مع العراق، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغيير المناخي، فضلا عن استمرار البلدين بدعم منهاج السيد السوداني وبرنامجه الحكومي في المجالات كافة.

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