الشيخ ستار الجميلي والحكيم يبحثان متطلبات الانبار واستغلال موارد الدولة لأهداف

بحث رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم والشيخ ستار عباس الجميلي، متطلبات أهالي الانبار واستغلال موارد الدولة لأهداف سياسية وانتخابية.

وذكر مكتب الشيخ الجميلي، في بيان، أن امير قبيلة جميلة العام ستار عباس الجميلي والسيد عمار الحكيم بحثا خلال اللقاء الواقع الامني والاجتماعي في محافظة الانبار ونقل شكوى المواطنين من التجاوزات التي يعانون منها من قبل بعض المسؤولين وكيفية استغلال وتوظيف موارد الدولة والسلطة لاغراض سياسية وانتخابية.

ونقل امير قبيلة جميلة، بحسب البيان، رفض المجتمع الانباري للمنهج الدكتاتوري الذي عفى عليه الزمن.

من جانبه، رحب السيد عمار الحكيم بالشيخ ستار وعبر عن انزعاجه من التجاوزات التي تحصل على الرموز العشائرية والقامات الاجتماعية، وفي نهاية اللقاء شكر الشيخ ستار السيد الحكيم على حسن الاستقبال والترحيب وتمنى له السلامة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط