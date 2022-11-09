الهجرة تحدد الفئات المشمولة بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة



أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، عن الغاء التدقيق الأمني من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في المناطق المحررة،لافتة إلى انه لن يشمل القادمين من مخيم الهول.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري لـ (بغداد اليوم )، ان” العوائل التي ستأتي من مخيم الهول في سوريا بأتجاه العراق يجب ان تدقق أمنيا لان هذا الأمر متعلق بأمن الدولة وتلك العوائل هي افراد من عائلة عناصر داعش الإرهابي وعليه فأن دخولهم بالمستقبل سيخضع للتدقيق فنحن لانريد ان يكونوا هؤلاء بؤرة إرهابية في العراق” .

وبين، ان” النازحين في الإقليم ونازحي الجدعة 1 والجدعة 5 مدققين أمنيا وفي حال توفر إمكانيات عودتهم فلا مشكلة أمنية بهذا الشأن وان القائد العام يتحدث عن المواطنين بين المناطق المحررة فهو يعرف بالمصلحة العامة عندما أصدر قرار الغاء التدقيق الأمني”.

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