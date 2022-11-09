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انخفاض مبيعات الدولار النقدية في مزاد العملة العراقي

2022-11-09
انخفضت مبيعات الدولار الأمريكي النقدية للمصارف وشركات التوسط في مزاد بيع العملة الذي أجراه البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 19 مليون دولار.

وذكر مراسلنا أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 120 مليوناً و415 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 81% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 100 مليون و 965 ألف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 11 مليونا و450 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 16 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 47 شركة توسط.

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