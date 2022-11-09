رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

عاد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 إلى العاصمة بغداد، بعد مشاركته في أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.

وألقى رئيس الجمهورية كلمة في القمة، استعرض فيها التحديات التي تواجه العراق والمتعلقة بشحة المياه، وآثارها السلبية على الزراعة والأهوار والحياة.

كما تطرق فخامته إلى الحلول الموضوعة في العراق لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً أهمية تنسيق الجهد الإنساني لتكريس الشراكة الفاعلة من أجل الحفاظ على الحياة.

وحضر فخامته اجتماعات على هامش القمة وأجرى لقاءات مع عدد من زعماء ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة.

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