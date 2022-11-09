رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

عاد مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ارض الوطن قادما من دولة مصر بعد مشاركته مؤتمر الأطراف حول المناخ. وذلك بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان في إستقبال رئيس الجمهورية لحظة وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي كل من الفريق أول السعيد شنقريحة. وكذا الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف

وشارك الرئيس تبون اليوم في أشغال في إجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة الـ 27 للاطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بشرم الشيخ في مصر.

وكان رئيس الجمهورية على هامش القمة إلتقى بالعديد من الرؤساء وقادة الدول، حيث إلتقى بالعاهل الأردني، عبد الله الثاني.

كما كانت القمة فرصة للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد. ايضا رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، وقادة آخرون.

وبالمناسبة إلتقى رئيس الجمهورية بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هنأه بنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مؤخرا .

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