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راصد جوي يحذر من موجة أمطار غزيرة تُغرق الطرق والمناطق المنخفضة جنوبي العراق


توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الاربعاء، ان تشهد مدن الفرات الاوسط وجنوب العراق موجة أمطار غزيرة تؤدي إلى غرق الطرق ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وقال الزيادي “نحذر من شدة الأمطار في بعض المناطق خاصة المدن الجنوبية والفرات الأوسط، مما قد يؤدي الى غرق الطرق والأماكن المنخفضة في مناطق البادية”.

وأوضح ان “الحالة الماطرة المرتقبة ستكون متواصلة على عدة إيام وبفترات متقطعة يغلب عليها الطابع الرعدي وسقوط البرد (الحالوب)”.

كما اشار الزيادي الى ان “المدن الوسطى والشمالية ستكون فرص هطول الأمطار فيها متفرقة ، ولكن هناك حالات ماطرة تشملها مجدداً ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل متوقع دخولها للبلاد”.

ولفت الى أنه “ستكون هناك فرص لهطول الأمطار إلى نهاية الشهر الجاري، ولكن بفترات متعاقبة”.

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